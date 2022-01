Amazon Prime Video va configurando poco a poco su calendario de estrenos para este 2022. Después de arrancar el año con 'Recaer' y 'The Marvelous Mrs. Maisel', la plataforma ya ha fechado el estreno de la tercera temporada de 'The Boys', que estuvo ausente durante todo el año pasado.

Tal y como se ha anunciado en la última entrega de 'Vought News Network', un espacio de Youtube derivado de la serie, la tercera tanda de capítulos de la popular ficción se estrenará el 3 de junio en Prime Video. Lo hará con un triple estreno para después ir lanzando los episodios restantes semanalmente, hasta el 8 de julio, fecha en que estará disponible el final de temporada.

La nueva temporada contará con la incorporación de Jenen Ackles, que dará vida a Colíder Boy, el superhéroe original dentro de un universo en que sus héroes son meras marcas a las que exprimir económicamente. La serie de Amazon representará el origen de la influencia de estas figuras en la sociedad, y como siempre lo hará entre risas y sangre.

Sin embargo, el universo de 'The Boys' no frena aquí su expansión. Hace un tiempo se dio a conocer que una antología animada estaba en desarrollo bajo el título de 'Diabolical'. Además, Prime Video también encargó un spin off que tendría lugar en una universidad dirigida por Vought con el objetivo de enfocar las tramas a un público más juvenil.