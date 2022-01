Paz Padilla parece haberle cogido el gusto a eso de estar en el centro de la polémica. La presentadora, que hace unos días se convertía en 'trending topic' por afirmar que la vacuna contra el Covid "no sirve" ante las mutaciones del virus, ha vuelto a incendiar a las redes sociales con unas palabras acerca del maltrato.

Todo comenzaba a raíz del debate que se generaba nuevamente en 'Sálvame' acerca de la relación de Rocío Carrasco y Rocío Flores. Paz expresaba sentir "tristeza" por el distanciamiento que sigue existiendo entre madre e hija: "Si yo pudiera las cogería y las encerraría en una habitación, y que se dijeran todo lo que se tienen que decir. Y hasta que no se digan 'te quiero', no salen de ahí. Solamente hay que decir 'te quiero', y olvida. Porque si vivimos con el rencor... Con el pasado no se quiere. Hay que vivir el presente, el pasado ya no existe", argumentaba.

"El amor lo puede todo", aseguró Paz, que se encontraba con la respuesta de Kiko Hernández, que le recordaba que no era una circunstancia normal y que Carrasco había sufrido episodios muy duros: "No, no lo puede. Porque esta señora ha estado a punto de quitarse la vida, por amor de Dios". "Sí. Lo puede todo. Sí lo puede. El amor sí", insistía la presentadora.

El colaborador intentó que Padilla entrara en razón con una rápida comparación: "¿Tú dirías que una señora que ha sido maltratada vaya con su maltratador, y que se digan te quiero? ¡Es una locura, por Dios!". Pero ella siguió en sus trece: "El amor, como concepto. El amor incondicional, el amor generoso, el amor por el que antepongo a mi rabia, mi odio, mi envidia… todo. Antepongo el amor. Si hay amor, olvidamos el rencor. Si hay amor, olvidamos lo que ha sucedido". No contenta, añadió a su 'speech': "Hay que tener el alma blanca. Todos hemos sufrido y nos han dado palos que nos han hecho levantar cabeza. Pero para volver a empezar sólo está el amor".