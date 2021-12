Jorge Javier Vázquez ha hablado sobre los conflictos que ha protagonizado en los platós de televisión durante los últimos meses. Lo ha hecho en su blog de Lecturas, con una reflexión en la que se dirige directamente a su amiga Mila Ximénez. "El jueves era el último día que trabajaba y creo que me preparaste una jornada inolvidable para que me fuera de vacaciones con ganas", afirma el presentador, que recuerda el acoso que sufrió por parte de un grupo de negacionistas: "Aguanté el chaparrón dignamente, la verdad. Luego ya, por la noche, la cosa acabó regular".

Jorge Javier se refiere al brutal encontronazo con Lucía Pariente en la final de 'Secret Story' por el que ha recibido una aluvión de críticas en redes sociales. Una de las más duras llegaba de parte de Sergio Ramos Acosta, senador del Partido Popular por Gran Canaria. "Cuando un hombre amenaza a una mujer, sea quien sea, hay que denunciarlo. Se empieza así, y se acaba dando una paliza en privado", afirmó en Twitter.

Unas palabras que han indignado al presentador: "Ruido y mucha idiotez también, representada en esta ocasión por un senador canario del PP". "Sí. Un senador del PP ha escrito eso. Sí, del PP. Qué maravilla de comprensión lectora. Me recuerda a ese meme en el que los profesores piden a los padres que los niños vengan disfrazados de casa y aparecen todos vestidos de chalés. En fin", escribe.

El rostro de Telecinco también rescata su reciente discusión con Massiel en 'Sábado Deluxe', donde la cantante afirmó que había sido "un gran maltratador" y que la gente no se atrevía a decírselo "por miedo". "La confianza, que da asco. Pero no te creas que luego la tía me llamó para disculparse, ella que no para de llamar y de enviar mensajes al WhatsApp con fotografías suyas de un pasado glorioso. Parece que los años le han enseñado a no distinguir entre lo verdaderamente importante y las chuminadas", comenta.

Sobre su "movida" con Paloma García Pelayo, a quien se enfrentó durante la entrevista a Pepe Navarro en el 'Deluxe', reconoce que "de todas es con la única con la que me apetece deshacer nudos". "Vamos, que llevo una racha televisiva movidita. Lo mejor es que con este tipo de situaciones no se me remueven los cimientos de la vida como antes", confiesa.

Para finalizar, Jorge Javier menciona de nuevo a Mila y afirma: "Lo que más rabia me da es que todo este trimestre he sido en mi vida personal un tristón. Y eso, ya lo sabemos tú y yo, sí que no me lo puedo permitir, porque nada es más pesado que un triste". "De los tristes hay que huir como de la peste, así que, después de este recuento de calamidades que he sufrido estos últimos meses, he decidido que se acabó lo que se daba. Ahora toca vivir como tú y yo sabemos", zanja en su extensa carta.