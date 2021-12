Paz Padilla ha estado a punto de quedarse sin retransmitir las Campanadas. La presentadora ha desvelado que hace unos días contrajo el covid por segunda vez, motivo por el que tuvo que pasar la Nochebuena y la Navidad aislada y sin contacto con su familia. A tan solo un día de despedir el año, ya está recuperada y no faltará a la cita de Mediaset en Vejer de la Frontera, el pueblo andaluz que servirá como escenario para despedir el año junto a Carlos Sobera.

A través de un directo de Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte, presentadoras de las Campanadas en TVE y Canal Sur, respectivamente, Paz Padilla desvelaba que solo ha tenido síntomas leves: "No sé cómo lo he pillado ni dónde. Solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal".

En la conversación con sus compañeras de profesión, reconoció que esta situación ha sido "muy triste" para ella y su familia: "Además faltaba mi madre y era un año que podíamos estar todos los hermanos juntos, ya que el año pasado estuvimos separados por culpa del coronavirus".

"Pero este año otra vez. Pero es que encima yo sola, porque Anna (su hija) no cogió el covid y ella estaba con su chico y la familia. Yo estaba sola cenando y fue muy triste", lamentó.

La humorista, que asegura estar "limpia" tras el pertinente aislamiento, podrá decir adiós al 2021 en el último programa del año en Telecinco. Peor suerte ha tenido Ana Obregón, que finalmente no presentará las Campanadas de TVE con Anne Igartiburu tras haber dado positivo en covid. El encargado de sustituirla será Jacob Petrus.