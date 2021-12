Ya queda menos para que Cristina Pedroche vuelva a dar las Campanadas en Antena 3. Por séptimo año consecutivo, la colaboradora se subirá al balcón de la Puerta del Sol y lo hará, como es tradición, con polémica y expectación en torno a su vestido. Para ir calentando motores, la colaboradora de 'Zapeando' ha realizado un vídeo promocional en el que se desnuda por las calles de Madrid.

En el clip, Pedroche sale a la calle y oye y lee críticas hacia su persona. Finalmente decide quitarse la ropa y quedarse desnuda hasta llegar a la misma plaza de Sol desde donde se tomará las uvas.

Tal y como explicó en el programa de laSexta, la intención con el vídeo es contar que pese "al agobio de las críticas, las malas palabras y los insultos", ella no se achanta y es fiel a lo que piensa: "Me sigo reponiendo y sigo adelante viendo mi camino, porque sé dónde tengo que ir. Al final, hago lo que yo quiero", expresó.

"No tengo vergüenza, estoy orgullosa de mi cuerpo", confesó la colaboradora, que explicaba que el vídeo se grabó "del tirón" ante la presencia de extraños: "No es cuestión de atreverme. Es cuestión de ser libre y de elegir lo que me de la gana", un mensaje muy similar al que ya ha dado en anteriores ocasiones sobre por qué decide ponerse esos vestidos.