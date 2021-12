Inés Manzano ya es la ganadora de la octava edición de 'La Voz'. Tras varias actuaciones, la madrileña se impuso a sus compañeros Carlos Ángel Valdés, Karina Pasian y Julio Benavente. Todos ellos cantaron con reconocidos artistas españoles de nuestro país antes de actuar en solitario.

Inés se atrevió con 'Easy on me', el nuevo tema de Adele. Ángel Valdés prefirió 'I'll never love again' de Lady Gaga. Julio Benavente optó por 'Imagíname sin ti' de Luis Fonsi. Por último, Karina Pasian cantó 'All by myself' de Céline Dion'. Tras esta ronda de actuaciones, el público eligió a Julio e Inés como candidatos a la victoria, siendo esta última la que se alzó como la mejor voz de nuestro país.

La ganadora, justo después de conocerse su victoria, aseguró no tener "más palabras que gracias". Su victoria también supuso un triunfo para Pablo Alborán, que veía como la única integrante de su equipo se llevó la victoria en su primera aventura en el programa. El cantante aseguró que todos los concursantes "han dado lo mejor de ellos, se han dejado el alma porque para ellos esto es muy importante, es una ventana hacia un camino interminable. Y poder demostrar su magia ante toda España es un regalo".

Además, durante la gala final también aparecieron en el escenario Manuel Carrasco, Pablo López, Niña Pastora y Vanesa Martín, cantando cada uno de ellos en compañía de un concursante. También hicieron acto de presencia Antonio José, uno de los ganadores del programa, y Morat.

No obstante, hubo una sonada ausencia, la de Ed Sheeran, que envió un video para explicar su ausencia. "Siento no poder estar ahí pero, como sabéis, la situación actual no lo permite. Aprovechad cada oportunidad que podáis después de esto. No esperéis el momento perfecto porque ese momento se presentará solo. Así que seguir trabajando duro, escribid y cantad canciones cada día", les aconsejó la estrella internacional.