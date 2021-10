Sálvame comenzó hace más de una década en la parrilla de Telecinco y empezó siendo un mero comentario del programa Supervivientes. Pero luego evolucionó y triunfó tanto que hizo que viera la luz un nuevo modo de hacer televisión mostrando los pasillos o los platós. Un programa con un bajo presupuesto que casi siempre hablaba de las miserias que vivían y viven los que están dentro de la pequeña pantalla y que hacía que los famosos de toda la vida se equiparasen en miserias a la gente que los ve al otro lado.

De hecho tuvo tanto éxito que se hicieron varias versiones como Deluxe, la edición diaria o la de la cocina. Incluso se cambiaron los presentadores. Jorge Javier Vázquez era el presentador al principio pero luego tuvo que ser sustituido por otras como Carlota Corredera que también ha conseguido crear una personalidad propia en Mediaset.

Sálvame ha sufrido un importante revés con un ultimátum de la audiencia ante la presencia de una de sus presentadoras más polémicas. La presencia de una presentadora y una colaboradroa en el plató parece que no ha gustado a los espectadores. 2Con @CarlotaLlauger ??? Ale, apagón. Insoportable mujer". "Carlota, no puedo. Lo siento, Adiós. Y la Alcaide igual de insufrible. No aguanto a ninguna de las dos así que me voy". "Carlota, no puedo. Lo siento, Adiós. Y la Alcaide igual de insufrible. No aguanto a ninguna de las dos así que me voy."

La gente que no vio el programa se perdió un momento que quedará para la historia del programa. Carlota Corredera tuvo que para el programa tras sufrir un percance en pleno directo. "¡Se estaba clavando un imperdible!". La cara de dolor de Carlota Corredera alertó a los colaboradores en plató y Lydia Lozano rápidamente acudió a ayudarla. "¿¡Te haces acupuntura en directo!?, le dijo. Carlota Corredera tartó de mantener la calma pese al dolor y después explicó a la cámara que se trataba de un imperdible de gran tamaño que se colocaba para sujetar la petaca del micrófono.

La crisis se agrava en Sálvame

'Sálvame' continúa analizando y desgranando la boda de Anabel Pantoja, que como no podía ser de otra forma ha provocado multitud de comentarios en el programa. Tras la muerte de la madre de Isabel Pantoja y abuela de la novia, Doña Ana, muchos cuestionaron si Anabel debía seguir adelante con el enlace, entre ellas Paz Padilla.

Después de que Kiko Hernández preguntara a la presentadora por su opinión, ella respondió: "Yo, que entiendo la muerte desde otro... desde otro prisma menos dramático. Que yo bailé en la iglesia con el cuerpo presente de Antonio, fuimos a ver la puesta de sol y bailamos, era un homenaje a él... Pero por ella, por cómo se siente uno ante una pérdida de un ser querido, creo que no va a disfrutar de la boda", afirmó.

"Al final es una celebración para ellos. Mi boda con Antonio fue lo más bonito del mundo y si pienso en ella lloro... A mí me daría mucha pena que ella no pudiera vivir una boda plena y que recordara toda la vida que se casó con la pena de que su abuela había muerto el día anterior", dijo la conductora, que añadió que ella habría pospuesto unos meses la celebración.