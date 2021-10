María Patiño ha conseguido convertirse en la estrella absoluta de los fines de semana en Telecinco. Su programa bate record de audiencia cada semana y la polémica está servida en cada entrega. ¿El secreto? Las exclusivas que sacan a la luz junto a la fuerza de su presentadora, María Patiño, quien ha conseguido ganar a partes iguales seguidores como "haters" en las redes sociales.

No obstante, el programa se encuentra ahora en horas bajas y su presentadora en el punto de mira del odio de la audiencia. Muchos no le perdonan ni tan siquiera un mínimo fallo. "Hay que estudiar un poco de geografía", le llegó a pedir una espectadora a la presentadora por su error confundiendo La Graciosa y La Palma, dos de las islas canarias (la primera noticia por la boda de Anabel Pantoja hace días y la segunda por el volcán que entró en erupción en la zona). Nada que ver pero fáciles de confundir. Y eso no lo han perdonado quienes estaban al otro lado.

Pero ese no es el único ataque que ha sufrido en los últimos días. Hoy Nagore Robles y todo el equipo de Sobreviviré se ha desplazado hasta los estudios de Sálvame para promocionar su propio programa y durante el encuentro que han mantenido con la presentadora Robles ha confesado que tiene sus filias y sus fobias en el formato de la Fábrica de la Tele. "No estoy de acuerdo con lo que decís siempre aquí. A mi María Patiño no me gusta nada porque está todo el día hablando de si misma y no me gusta como presentadora", aseguró Robles haciendo hincapié en que "en realidad agradezco que ella no haya venido hoy y no esté aquí".