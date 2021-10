Viva la Vida se ha convertido en un referente de las tardes en Telecinco. Sin embargo, parece hacer caso omiso de las amenazas del público, que aseguran que dejarán de ver el programa si siguen contando con dos polémicos colaboradores en plató.

Se trata de Kiko Matamoros y Diego Arrabal, dos habituales de Telecinco pese a la crítica constante del respetable en redes sociales cada vez que aparecen en pantalla. "Cuando está Kiko Matamoros y Diego Arrabal no me siento segura viendo la tele, ciao!!!!". "A mí me pasa lo mismo". "Ya lo he cambiado los dos machista no lo aguanto..veo antena 3", comentaban varios usuarios a través de Twitter. "A ver Matamoros de verdad que es cansino ! Cualquier cosa que dicen de cualquier persona los otros colaboradores tiene que desmerecerlo todo y contrariarlos en todo y de cómo habla cansa". "Con Matamoros no lo veo Chao!!!". "No puedo con Matamoros...que diga que Anabel ha jugado a estar al sol que más calienta es, para reírse. Después que el hijo deja a la madre por los suelos no creo que Pantoja sea el sol que más calienta. No tenéis argumentos para tirar por tierra a Anabel. Chao me aburre", comentaban varios usuarios. El programa volvía a trtar una vez más los problemas del clan Pantoja, un tema que parece aburrir a los seguidores del espacio. "Estamos absolutamente saturados del Clan Pantoja. Llevan todo el programa con lo mismo. Un poco de piedad por favor! hablen de otra cosa ya, aunque sea del tiempo".

La polémica rodea a David Bustamante, y si hace unos días el artista estallaba en sus redes sociales por las críticas de sus haters en uno de los mejores momentos de su vida, ahora el cántabro ha tenido que hacer frente a los rumores que aseguran que tiene importantes problemas económicos.

Ha sido en 'Viva la vida', el programa de Telecinco, donde este fin de semana se ha analizado la situación económica del ex de Paula Echevarría, que según el programa, está lejos de ser bollante. Sin conciertos por el momento, sus ingresos en los últimos años han sido gracias a la televisión y a su participación en diferentes programas, como 'Bailando con las estrellas' - talent de baile donde conoció a su actual pareja, Yana Olina, y donde se alzó con la victoria - 'El desafío', en Antena 3, o 'Masterchef Celebrity', en TVE, que se está emitiendo actualmente.

Centrado en el musical 'Ghost', donde interpreta el papel de Sam y donde cuelga el cartel de 'No hay entradas' en cada una de sus actuaciones, David Bustamante ha respondido, amable pero cansado, a los rumores sobre sus problemas económicos.

- Ha salido un informe tuyo hoy que cuestiona tu situación económica, que no tienes muchos ingresos ni conciertos. No sé si te quieres pronunciar.

- Si no veo nada, no hago nada más que trabajar.

- No hacemos caso a las críticas ¿no?

- No

- ¿Vas a ir al programa especial de Operación Triunfo que ya cumple veinte años?

- Seguro.