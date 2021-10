Rosa Benito vuelve a disparar contra 'Sálvame'. Después del polémico despido de Antonio Canales, que sacó a relucir en directo la bajada de audiencia del programa tras conocer la no renovación de su contrato, la colaboradora de 'Ya es mediodía' aprovechó este jueves para lanzar una serie de dardos al formato en el que ella misma trabajó durante años.

Cabe recordar que, el pasado miércoles, el exconcursante de 'Supervivientes' se revolvió contra 'Sálvame' después de que Carlota Corredera definiese al espacio como "el número uno". "Ahora no lo está siendo. Nos están ganando hasta las teleseries", replicó Canales tras ser informado de su despido. No conforme con esto, hizo un repaso por todos los aspectos que, según su punto de vista, el programa puede mejorar.

Ayer en 'Ya es mediodía', Rosa Benito salió en defensa del artista y dejó varios recados para el programa de Jorge Javier Vázquez. "Antes era un programa con el que te reías. Te lo pasabas bien, llorabas, te levantabas, volvías", aseguró la excuñada de Rocío Jurado antes de lamentar que "ahora se ve mucha pelea". "Parece ser lo que a la gente no le gusta. Ahora la gente no se ríe", afirmó.

Rosa, que no parece recordar que ella misma protagonizó algunos de los enfrentamientos más fuertes de 'Sálvame', echa de menos el lado más amable del formato: "Me acuerdo cuando nos poníamos a hacer una hoguera, cuando Karmele se ponía a comer el yogur, cuando nos poníamos a planchar...".

Alba Carrillo, por su parte, mostró una postura distinta y afeó la reacción de Canales: "Si te parece que algo no funciona en tu programa, lo normal es que lo digas antes, no cuando te dicen que te vas". "Que te digan que te vas durante toda una tarde... Creo que también es humillante para esa persona", respondió Rosa. Además, destacó que va a recibir "la medalla de las Bellas Artes", un argumento que no convenció a su compañera: "No le están juzgando como bailaor, sino como colaborador".

Para terminar, Rosa Benito dejó caer que varios colaboradores de 'Sálvame' piensan lo mismo: "Lo que ha dicho Canales lo piensan muchos de los que están ahí. Me cruzo con gente y me han comentado muchas cosas".