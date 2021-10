Belén Esteban se va de España. En realidad, ya se ha ido. La colaboradora televisiva ha abandonado el país. Eso sí, todo apunta a que será de manera temporal. Por lo que se puede ver en sus redes sociales, la habitual de "Sálvame" se encuentra de "tour" por Inglaterra. Ha estado en Londres, Liverpool y Manchester. Lo que no se sabe es cuándo volverá. Seguramente en cuestión de días.

En las imágenes que ha compartido con sus seguidores se le puede ver en sitios míticos de las ciudades como Candem Town, The Cavern Club o el Gay Village.

Todas las publicaciones han contado con numerosos "me gusta" de sus seguidores.

Por el momento se desconoce la fecha de regreso de Esteban, aunque se cree que no lo demorará mucho. Eso sí, no son pocos sus fans que creen que a su vuelta pueda no tener trabajo. Al menos en "Sálvame". Y es que el futuro del programa está más que en el aire. Las cifras de audiencia siguen a la baja y no son pocos los que consideran que Telecinco podría estar planteándose un cambio.

Además de la hipotética cancelación del programa, uno de los cambios que podrían encajar en los planes de Mediaset es prescindir de la copresentadora Carlota Corredera. Y es que la gallega es, sin lugar a dudas, una de las principales señaladas por la mala marcha de "Sálvame".

A estos rumores se ha sumado recientemente la actitud de Kiko Matamoros, que no ha dudado en señalarla como culpable del bajón en la audiencia.

No ha sido el único en señalarla. También lo hizo Antonio Canales cuando le despidieron. No dudó en afirmar que Corredera era uno de los motivos por los que Sálvame pasaba por sus horas más bajas.

Sálvame Limón, Naranja y Tomate ocupan la parrilla de Telecinco desde las 16.00 hasta las 21.00, momento en el que comienza Informativos Telecinco. Es habitual que el presentador de ese momento de paso a Pedro Piqueras o Alba Lago, que sustituye al veterano presentador durante las vacaciones.