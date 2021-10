Bea 'la legionaria', una de las concursantes más polémicas de la historia de 'Gran Hermano', reapareció durante la tarde del lunes en 'Sálvame' para relatar el complicado momento que atraviesa. Tras quedarse en paro, su situación económica empeoró y dejó de pagar el alquiler, motivo por el que el programa de Telecinco la calificó de 'okupa'. Este término hizo que Bea brotara en pleno directo.

Al ver su tremendo enfado, Nuria Marín acudió en compañía de Rafa Mora y Anabel Pantoja a la sala vip en la que se encontraba Bea. "Tengo mis llaves, mi casita apañada y muy limpia. Pago la luz, pago el agua y pago todo. Eso no es ser okupa", aseguró. "Pero si no pagas el alquiler, ¿entonces cuál es la palabra que te define si no es okupa?", le preguntó la presentadora.

"¡Pues morosa!", exclamó la también exconcursante de 'GH: el reencuentro': "De morosa a okupa, anda que no va". Fue entonces cuando Nuria le recordó que muchos okupas "tampoco tiran la puerta abajo para vivir en una casa". "Ella está 'okupando' una casa", aseguró mientras Rafa Mora mostraba su desacuerdo: "Pero entran sin permiso".

Lejos de calmarse, el enfado de Bea fue en aumento y se dirigió a cámara entre aspavientos. "Hay muchísimas familias así con hijos, que sepáis que no estáis en condiciones malas, sois okupas", ironizó. "Tienes que entender que también hay personas que tienen un piso para alquilar, que tienen que redondear su pensión porque hay gente que cobra 400 euros y vive de ese alquiler. Si tienen a un inquilino que no paga...", replicó Nuria.

"Recibo una ayuda de 450 euros y el alquiler son 425, ¿cómo lo hago? ¿Dónde está aquí la okupación?", insistió Bea, muy decepcionada por el faldón de 'Sálvame' que la llamaba 'okupa'. "Me ha matado", reconoció.