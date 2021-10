Cuando todos pensábamos que el enfado de Kiko Rivera con Anabel Pantoja se debía a que su prima intentó que no se reencontrase con Isabel Pantoja tras la muerte de su abuela asegurando que la tonadillera le había dicho que su hijo no sería bien recibido en Cantora y que ya no era considerado parte de la familia, ahora todo apunta a que el motivo por el que el Dj ha roto su relación con la influencer es otro.

El matrimonio e Isabel Pantoja

Ha sido la periodista Beatriz Cortazar quien ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa' la razón por la que Kiko no quiere saber absolutamente nada de su prima. Y, para sorpresa de todos, la cosa viene del pasado verano, cuando el marido de Irene Rosales tuvo que cambiarse la banda gástrica.

Al parecer, el Dj estaba "fatal" y le habría pedido a Anabel que le transmitiese a Isabel Pantoja el complicado momento de salud que estaba atravesando su hijo, pero la influencer no hizo nada y fue cuando Kiko se enteró de esta 'traición' - en su reencuentro con su madre tras la muerte de su 'Yaya' - cuando decidió romper para siempre con su prima.

Cuando todavía no hemos superado la resaca de la boda de Anabel Pantoja, llega un día marcado en rojo en el calendario del mediático clan, el 7 de octubre. Y es que tal día como hoy, pero en el año 2016, Kiko Rivera e Irene Rosales pasaban por el altar, protagonizando una boda de ensueño en la que la familia se mostró más unida que nunca y presumió de una complicidad que pocas veces hemos vuelto a ver desde entonces.

Cinco años después, y cuando los rumores de crisis persiguen insistentemente a la pareja, Kiko ha desmentido que su matrimonio esté en la cuerda floja y, más romántico que nunca, ha dedicado un precioso mensaje en su cuenta de Instagram a Irene Rosales. "5 años de casados. 5 años del día más bonito de mi vida. Fue un día maravilloso lleno de cosas bellas. Pero lo más bello sin duda fuiste tú @irenerova24 Feliz Aniversario! Te amo. Vamos a por otros 5?" ha publicado el hijo de Isabel Pantoja, gritando a los cuatro vientos su amor por la sevillana con una bonita imagen de la pareja el día de su boda.

Menos efusiva se ha mostrado, por el momento, Irene, que tampoco se ha olvidado de su aniversario y ha querido recordar su boda con sus seguidores, compartiendo diferentes imágenes de ese día - sola, con Kiko y con su hija Ana, que era tan solo un bebé - y confesando que fue "un día de magia y de amor". Una prueba de que su relación va a las mil maravillas y que nada parece haber de cierto en los rumores de que el matrimonio atraviesa por uno de sus peores momentos. Lejos de todos estos comentarios de cariño, María Patiño lanzó ayer en directo un demoledor comentario sobre la supuesta ruptura de la pareja. "La relación de Kiko Rivera e Irene Rosales no es mala es malísima, que está muy mal", comentó en directo.

Ahora, Soicalité ha revelado que Kiko Rivera se ha ido de casa con unos amigos a Huelva . Según ha podido averiguar este programa, Kiko está en compañía de unos amigos disfrutando de unos días de fiesta y piscina en la localidad costera, tal y como nos asegura una testigo: "Le vi de fiesta en una discoteca con cinco chicos y una chica tomando copas, estuvo hasta la madrugada". "Irene no sale para nada de casa mientras él está de fiesta con sus amigos", han comentado desde el espacio presentado por María Patiño.