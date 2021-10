Kiko Hernández está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida y es que al igual que el resto de sus compañeros de 'Sálvame Diario', el colaborador sigue haciendo frente día a día al programa sin uno de sus mayores apoyos, Mila Ximénez, que fallecía en el pasado junio tras perder la batalla contra el cáncer de pulmón que padecía.

Al colaborador de televisión se le suman los momentos difíciles y es que hace unos días nos enterábamos del fallecimiento de Begoña, dueña del 'Bingo las Vengas' de Madrid y gran amiga suya. Una nueva pérdida de la que no ha podido todavía asumir su ausencia y que se suma a la de su gran amiga, Mila Ximénez, y según ha desvelado en plató también la de su tía a principio de año. Y es que tal y como ha dicho Jorge Javier Vázquez, todos los colaboradores se están haciendo a la idea todavía de la ausencia de Mila Ximénez, y los amigos más cercanos están luchando contra la cruda realidad por seguir día a día.

Kiko Hernández en este caso, ha confesado que este año no puede más debido a todas estas pérdidas y sobre todo, el hecho de no haber podido tener el duelo que requería cada una de ellas. Sin poder hablar, el colaborador ha desvelado que está bajo de ánimo y muy afectado emocionalmente porque son tres pérdidas que han significado mucho en su vida y todavía no ha podido hacer un parón. Tras asegurar que quería marchare una temporada del programa para descansar y recomponerse, 'Sálvame' se ha ido a publicidad y a su vuelta, el colaborador ya no estaba sentado porque se ha roto y había decidido desaparecer unos minutos...