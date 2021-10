Antonio Canales mostró su descontento en 'Sálvame' por una publicación de Miguel Frigenti en redes sociales. El colaborador del programa de las tardes de Telecinco publicó una foto en Instagram de los pies del bailaor flamenco, que se ha tomado como una burla hacia su físico.

El exconcursante de 'Supervivientes 2021', al principio del programa, hizo mención a sus uñas de los pies, riéndose él mismo de ellas. Pasados unos segundos, aclaró que las tiene largas ya que, como bailaor, si se las corta, sangraría al taconear. "¡Que traigan una radial!", añadió Rafa Mora después de la intervención de Canales. "Eso son mejillones", dijo Frigenti en tono de risa.

El periodista, en su publicación en redes con una foto de los pies de Antonio Canales, escribió: "Me he quedado impactado, anonadado. Unos pies que no se veían desde los tiempos de Marujita Díaz, de un compañero que no quiero decir quién es".

"No me has visto bailar pero mis pies son Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes, no sé cómo serán los tuyos", replicó el superviviente. "Yo hago preguntas, solamente he publicado algo que me ha llamado la atención", le contestó Miguel Frigenti. "Oye, conmigo no te pases ni un pelo, niñato", siguió el humorista sin cortarse.

"Por favor, calma. Escúchame, gordo, vale", soltó Paz Padilla a Canales para intentar calmar la tensión en plató, que finalmente consiguió.