Santiago Abascal ha entrado esta mañana en directo en 'El programa de Ana Rosa'. El líder de Vox ha hablado sobre la falsa denuncia de agresión homófoba, una noticia que ha empañado el resto de denuncias por ataques hacia las personas del colectivo LGTBIQ. La presentadora ha querido saber la opinión del de ultraderecha sobre este colectivo que él considera un "lobby".

"No entendemos que haya un colectivo LGTBI. Entendemos que haya españoles. A los españoles no les preguntamos sobre gustos sexuales. Esa es nuestra posición: respetar a todo el mundo como es", ha expresado. Sin embargo, en lo que más ha incidido es en los ataques que ha recibido su partido, después de que haya promovido discursos de odio que puedan legitimar estas agresiones.

"Se han dedicado a señalar a Vox por una agresión que no se produjo. Y me alegro de que la denuncia fuera falsa y que eso no haya ocurrido. Y aunque hubiera ocurrido, Vox no tenía ninguna responsabilidad", ha expresado el diputado, que ha obviado que su partido volvió a poner el foco en los inmigrantes como causa de la supuesta agresión.

Ana Rosa le ha preguntado sobre las declaraciones de Grande Marlaska: "Él dijo que no había señalado a ningún partido", ha comentado Ana Rosa. "Es un mentiroso compulsivo. El señalamiento a Vox es una práctica institucionalizada. Señaló directamente a Vox tras esta falsa agresión", ha vuelto a quejarse Abascal.

La presentadora, que ha mostrado complicidad con el político, ha querido saber su opinión sobre los comentarios hacia su partido: "He leído algún tuit de ustedes que en el que dicen que les quieren ilegalizar". "Sánchez está acabado el día que devuelva a los españoles la palabra y el voto que les ha robado con mentiras. Por eso le hemos llamado, y yo lo he discutido contigo, Gobierno ilegítimo que no ilegal", ha puntualizado.

"Hemos discutido porque yo le he dicho que sí es legítimo", ha querido dejar claro entonces la presentadora. Él insistía: "No es legítimo mentir. Será legal, pero no legítimo". "No es legítimo mentir pero el Gobierno sí es legítimo", ha replicado entonces ella. "El que llega mintiendo a los españoles, dice que no va a pactar con comunistas, separatistas y terroristas y luego lo hace, es un Gobierno que ha llegado de manera ilegítima. Es un Gobierno ilegítimo instalado en la mentira", ha añadido Abascal.