Antena 3 ha conseguido ser líder en septiembre por segundo mes consecutivo, en esta ocasión con una ventaja no tan ajustada como en agosto. La cadena logra su mejor arranque de temporada en 13 años (14,2%) y se distancia de Telecinco (13,8%) en cuatro décimas.

El liderazgo de Antena 3 se basa en que la cadena es líder del prime time con su trío de ases: 'Pasapalabra' (21,7% y 2.144.000) continúa arrasando en la tarde, después hace lo mismo 'Antena 3 Noticias' (20,4% y 2.537.000) y por último, 'El Hormiguero' (14,3% y 2.128.000) también es primera opción. A esto hay que sumar los buenos datos de 'La voz' o los episodios finales de la turca 'Mi hija', que han arrasado en el late-night.

Por el contrario, a Telecinco no le ha funcionado su estrategia de adelantar su oferta estelar con 'Secret story' a las 20:00. El reality tampoco ha conseguido destacar en su horario habitual, liderando únicamente los jueves. Además, ‘La última tentación', el segundo reality en emisión, no ha generado el impacto esperado. No obstante, Telecinco goza de un potente liderazgo por las mañanas con 'El programa de Ana Rosa' disparado, además de en la tarde con 'Sálvame', a pesar de que 'Tierra amarga' en Antena 3 sigue peleando.

Por su parte, La 1 sigue atravesando una profunda crisis de audiencias con su mes de septiembre más bajo, con un 8,7% de media y empatando con la media de las autonómicas. A la pública no le eleva ni siquiera ‘Masterchef Celebrity’, su único contenido líder a día de hoy. En cuanto a la batalla entre laSexta y Cuatro, la victoria vuelve a ser para la cadena de Atresmedia con un 6,2% vs 5,1%. Así lo refleja el informe de Barlovento Comunicación desglosado a continuación.

1. Ranking de cadenas

El top 10 de cadenas queda con el siguiente orden: A3 (14,2%), T5 (13,8%), TEMATICAS PAGO (8,8%), AUT (8,7%), La1 (8,7%), LA SEXTA (6,2%), CUATRO (5,1%), La2 (3%), FDF (2,5%) y NOVA (2,4%).

-Los liderazgos por targets se reparten de la siguiente manera: Antena3 es la cadena más vista en hombres y mayores de 45 años, mientras que Telecinco lidera en mujeres y en los individuos de entre 13 a 44 años. Por su parte, el conjunto de “Temáticas de Pago” es la opción líder en los niños de 4 a 12 años.

-En cuanto al desglose por regiones: Antena 3 es líder en Valencia, Castilla la Mancha, Aragón, Baleares, Murcia y Castilla y León. Telecinco lidera en Andalucía, País Vasco, Galicia, Madrid y Resto. Las “Temáticas de Pago” lideran en Asturias.

-TV3 lidera en Cataluña y TELEVISIÓN DE CANARIAS RÉCORD DE AUDIENCIA Y LÍDER POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA EN LA COMUNIDAD CANARIA. Por franjas horarias y días de la semana lideran: Telecinco es líder en la mañana, la tarde y el “late-night”.

-Antena 3 lidera la sobremesa y el “prime-time” y las “Temáticas de Pago” son la opción más vista en la madrugada. Por días de la semana: Antena 3 lidera todas las jornadas, a excepción de jueves y sábado a favor de Telecinco.

2. Consumo televisivo

EL CONSUMO TOTALIZADO DE ESTE MES ES DE 3 HORAS Y 13 MINUTOS DIARIOS POR PERSONA, -23 MINUTOS (-24%) QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO. MES DE SEPTIEMBRE DE MENOR CONSUMO DE LOS ÚLTIMOS 21 AÑOS.

-El consumo en Lineal es de 186 minutos (el 96% TTV) y el Diferido* suma 7 minutos (el 4% TTV), un total de 193 minutos por persona al día (3 horas y 13 minutos).

-Por targets, los que más tiempo dedican al día a ver la televisión son, por sexo, las mujeres (3 horas y 27 minutos de promedio diario) y por franjas de edad, los mayores de 64 años (con 5 horas y 40 minutos de media por persona al día).

-El tiempo de consumo diario de los espectadores que ven cada jornada la televisión es de 5 horas y 00 minutos al día, -19* minutos que el mismo mes del año pasado.

-En cuanto a la cobertura televisiva diaria, 29,3 Mill. de españoles contacta diariamente con el medio televisivo, que representa el 64,2% de la población (-1.322* mil que el mismo mes del año pasado).

-La cobertura acumulada en el mes es de 43,0 Mill., es decir, el 94,3% de la población ha visto al menos un minuto la televisión este mes .

-De los 45,7 Mill.espectadores potenciales como universo de consumo, 2.625.000 de personas no ha sintonizado ni un solo minuto en el mes, estos “telefóbicos” suponen el 5,7% del total.

3. Grupos Televisivos

MEDIASET, CON 7 CADENAS EN EMISIÓN, MANTIENE LA PRIMERA POSICIÓN EN EL RÁNKING DE GRUPOS EMPRESARIALES CON EL 27,4% ( + 0,2).

-ATRESMEDIA, con 6 cadenas en emisión, se queda a una sola décima y firma el 27,3% ( + 1,2).

-El Grupo RTVE, con 5 cadenas en emisión, consigue el 14,5% (-1,1), Grupo Vocento el 2,3% ( - 0,1) y Unidad Editorial registra el 2,9% ( - 0,1).

-Los dos grupos de comunicación principales (Mediaset y Atresmedia) concentran el 54,7% del mercado de la audiencia ( + 1,4).

-La suma de las tres grandes cadenas, La1, Telecinco y Antena3, registran el 36,7% de cuota ( + 1,6 puntos que el mes pasado).

- La TV Privada suma el 70,4% de cuota de pantalla ( + 0,4), mientras que TV pública firma el 23,1% ( - 0,3).

4. Cadenas Autonómicas

EL CONJUNTO DE LAS AUTONÓMICAS PROMEDIA EL 8,7% DE CUOTA DE PANTALLA ( +0,8), SU SEPTIEMBRE MÁS ALTO DE LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS E IGUALA EN CUOTA A LA1.

-El ránking de autonómicas por cuota de pantalla está encabezado por TV CANARIA (14,9%), TV3 (14,3%), ARAGON TV (10,3%), ETB2 (9,6%), TVG (9,1%), C.SUR (8,2%), TPA (8%), CMM (6,6%),C.EXT.TV (5,6%) y TELEMADRID (4,6%).

-TELEVISIÓN DE CANARIAS LIDERA POR PRIMERA VEZ EN CANARIAS CON SU MÁXIMO HISTÓRICO MENSUAL.

-TV3: mejor mes de septiembre de los últimos 3 años.

-ARAGÓN TV: mejor mes de septiembre de los últimos 7 años.

-ETB2: mejor mes de septiembre de los últimos 9 años.

-CSUR: mejor mes de septiembre de los últimos 3 años.

-TPA: mejor mes de septiembre de los últimos 12 años. LAS AUTONÓMICAS PRIVADAS FIRMAN EL 0,3%.

-La 7 (CyL) (1,4%) continúa como la cadena con más cuota en este grupo, seguida de La 8 (CyL) (1%) y 8MADRID (MAD) (0,4%).

5. Temáticas de Pago

EL CONJUNTO DE TEMÁTICAS FIRMAN EL 8,8% DE CUOTA DE PANTALLA (-0,1), CON 73 CADENAS MEDIDAS POR KANTAR.

-El ránking de cadenas de este grupo está conformado por MOVISTAR LALIGA (0,6%), FOX (0,3%), CALLE 13 (0,3%), AXN (0,2%), TNT (0,2%), MOVISTAR LIGA DE CAMPEONES (0,2%), COMEDY CENTRAL (0,2%), CANAL HOLLYWOOD (0,2%), CANAL HISTORIA (0,2%), AMC (0,1%) y #0 (0,1%).

-De todo el consumo televisivo en la modalidad de pago, el 35% corresponde a TV’s que emiten solo en la TV de Pago y el restante 65% a cadenas en abierto

7. Emisiones más vistas

LA EMISIÓN MÁS VISTA DEL MES CORRESPONDE A ‘ ANTENA 3 NOTICIAS 2 (27-SEP-21): 3.792.000 Y 26,1%’ (A3).

Ránking emisiones por géneros de programación*:

-PELÍCULA: 'CINE / PADRE NO HAY MAS QUE UNO' (A3, 02-sep) --> 2.247.000 y 23%.

-SERIE: 'INFIEL' (A3, 05-sep) --> 2.357.000 y 18,1%.

-INFORMATIVO: 'ANTENA 3 NOTICIAS 2' (A3, 27-sep) --> 3.792.000 y 26,1%.

-CULTURAL: 'ANTENA 3 PRESENTA/ INFIEL' (A3, 26-sep) --> 1.936.000 y 13,1%. o ENTRETENIMIENTO: 'PASAPALABRA' (A3, 27-sep) --> 2.568.000 y 23,5%.

-DEPORTES: 'FUTBOL:CLASIFICACION MUNDIAL / KOSOVO-ESPAÑA' (La1, 08- sep) --> 3.356.000 y 25,7%.

-ANIMACIÓN: 'LOS SIMPSONS' (NEOX, 05-sep) --> 404.000 y 4,4%.