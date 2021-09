José Antonio Maldonado, el que fuera durante 23 años el 'hombre del tiempo' de Televisión Española, reapareció ayer por sorpresa en la que fuera "su casa". Lo hizo en 'Mejor contigo', el espacio que conduce Ion Aramendi, que recibió a su invitado destacando su labor al frente de la información meteorológica de La 1.

El presentador dijo adiós a los espectadores en 2008 tras verse afectado por un ERE. Sin embargo, en 2011 comenzó una nueva andadura profesional como director de la web meteorológica El tiempo.es, aunque en la actualidad, a sus 77 años, es director de Meteored.

Maldonado reveló que su primera vocación no fue ser el hombre del tiempo, sino la aviación: "A mi madre no le hacía gracia que fuera aviador y estudie Ciencias Físicas porque era de las pocas carreras que existían en Sevilla", explicó. "Ahí descubrí que existía el cuerpo de meteorólogos. Y como eso estaba vinculado a la aviación porque pertenecíamos al extinto Ministerio del Aire, por eso hice las oposiciones", añadió.

Maldonado se mantuvo en el Instituto Nacional de Meteorología hasta 1986, cuando entró en TVE para convertirse en el primer hombre del tiempo en usar el chroma. "Hoy hubiera hablado, pero me puse a señalar y metí Bilbao en Murcia y La Coruña en Las Palmas y salieron los chistes de un ciego dando el tiempo", explicó sobre su fallo con la famosa tela verde. Sobre el pronóstico del tiempo reconoció que "ha cambiado mucho el tiempo. Hoy ya no hay chroma".

El meteorólogo recordó anécdotas, como cuando una chica que iba en el automóvil de al lado le pidió que bajara la ventanilla: "Me dice: '¿qué tiempo va a hacer el sábado, que me caso?". "Yo no llevo el tiempo en la cabeza todo el rato. Llama a Torrespaña en media hora, di que te pongan conmigo, que te van a poner, y te lo miro", le respondió él, y así sucedió, por lo que la chica le envió una caja de bombones por su viaje de novios.