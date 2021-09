La amistad que se forjó entre Belén Esteban e Ylenia Padilla en 'GH VIP 3' no atraviesa por su mejor momento. Durante los últimos días, la de Benidorm se ha situado en el foco mediático por sus ataques en redes sociales a Mediaset y los programas para los que ha trabajado. Pero para la colaboradora de 'Sálvame', la gota que ha colmado el vaso es un mensaje que recibió el pasado sábado.

"¡Estoy harta! No puede ser que hoy muy bien y pasado muy mal. Que haga lo que quiera", ha comenzado diciendo Belén, visiblemente afectada por toda esta situación. Aunque en un principio no quería hablar sobre este asunto, no ha podido evitar que su cabreo fuera en aumento: "No me he distanciado de nadie. Tengo mi vida y mis cosas, y ella tiene su vida y sus cosas. El otro día me eché la culpa y no tenía que haberlo hecho".

La tertuliana ha explicado que, aunque siempre ha defendido a su amiga en los platós, su paciencia ha llegado a un límite: "Yo para sentarme aquí no tengo que hablar de Ylenia, que quede muy claro. Cuando he hablado ha sido para dar la cara por ella y lo haré siempre, pero llega un momento en que te cansas".

"Si ella está cansada, los demás también. Porque hoy te quiero mucho y mañana no te quiero nada", ha lamentado Belén, que ha revelado que el pasado sábado fue bloqueada por Ylenia: "Déjame bloqueada, que una se harta de tener que estar calladita. ¿De qué va a hablar? Si mi vida la conoce todo el mundo".

Por otro lado, ha asegurado que la exconcursante de 'Gandía Shore' canceló los planes que habían organizado para la semana pasada: "No lo iba a decir, pero el martes iba a quedar con ella. Tenía peluquería y lo cambié al jueves. El sábado me mandó un audio para decirme que se anulaba la cita y me bloqueó. Pues hasta luego, Mari Carmen". "Ya he llegado al tope. Y ahora que me ponga verde", ha dejado caer.

"Yo aquí me las he comido por dar la cara por ella y lo haré siempre, porque la quiero. Pero soy madre de mi hija, de nadie más", ha añadido antes de reconocer que no comprende la reacción de Ylenia. "Encima me bloquea. ¿Qué te he hecho yo?", se ha preguntado en 'Sálvame'.