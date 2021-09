No corren buenos tiempos para Sálvame. Tampoco para Carlota Corredera. La presentadora del programa está más en entredicho que nunca. Buena parte de la audiencia culpa a la gallega de las bajas cifras de audiencia del programa de Telecinco. Eso, y su defensa de Rocío Carrasco, ha sido la sentencia para parte de los telespectadores, que ahora se han organizado en las redes sociales para tratar de echarla de Sálvame.

La controversia con Carlota Corredera comenzó en plena emisión de "Rocío, contar la verdad para seguir viva", la docuserie en la que Rocío Carrasco desveló algunos de los pasajes más traumáticos de su vida. Buena parte de ellos, según su relato, estaban protagonizados por su exmarido, Antonio David Flores, al que acusaba reiteradamente de malos tratos.

Corredera dio validez y credibilidad en todo momento al relato de Carrasco, lo que no gustó a parte de la audiencia. Muchos afirmaron que al no haber sentencias condenatorias contra Flores, se estaba vulnerando su presunción de inocencia. Más aún, cuando Telecinco decidió "cargárselo" de todos sus programas.

Eso puso en su contra a parte de la audiencia. También hay quien carga contra ella porque la señalan como culpable de las bajas cifra de audiencia del programa.

Los enemigos de Carlota Corredera no sólo están en internet ni al otro lado de la pantalla. También los tiene cerca. Al menos físicamente hablando. Alguno de los colaboradores habituales del programa la han señalado como una de las culpables de la caída en la audiencia del programa. Sin ir más lejos, Kiko Matamoros ha sido el que menos remilgos ha tenido en decirlo. No hay que obviar que Matamoros es uno de los colaboradores de Sálvame con una trayectoria más amplia en el mundo del corazón. Por eso, hay quien opina que esa facilidad de Matamoros para señalar a Corredera puede estar motivada por el conocimiento de información privilegiada sobre un posible futuro de la gallega lejos de Sálvame.

Otro de los que no dudó en rajar de Carlota Corredera fue Antonio Canales. El bailaor fue despedido de Sálvame en riguroso directo por Carlota Corredera. Ante esta humillante situación, el exconcursante de Supervivientes se quedó a gusto con el programa y con la presentadora. "Ya no sois líderes", dijo en pleno plató, tras recibir la noticia. Días después no dudó en cargar contra Corredera a través de sus redes sociales.

Fin de Sálvame

Sálvame comenzó hace más de una década en la parrilla de Telecinco y empezó siendo un mero comentario del programa Supervivientes. Pero luego evolucionó y triunfó tanto que hizo que viera la luz un nuevo modo de hacer televisión mostrando los pasillos o los platós. Un programa con un bajo presupuesto que casi siempre hablaba de las miserias que vivían y viven los que están dentro de la pequeña pantalla y que hacía que los famosos de toda la vida se equiparasen en miserias a la gente que los ve al otro lado.

De hecho tuvo tanto éxito que se hicieron varias versiones como Deluxe, la edición diaria o la de la cocina. Incluso se cambiaron los presentadores. Jorge Javier Vázquez era el presentador al principio pero luego tuvo que ser sustituido por otras como Carlota Corredera que también ha conseguido crear una personalidad propia en Mediaset.