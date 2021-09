Ayer Telecinco abrió 'La casa de los secretos', o lo que es lo mismo, 'Secret story', su principal apuesta de la temporada y el regreso del universo 'GH VIP'. Su estreno, en cambio, no fue tan seguido como anteriores realities de la cadena y anotó un 17,3% y 1.604.000 espectadores. Hay que tener en cuenta que en esta ocasión Mediaset no pudo partir su emisión en dos, por lo que en este dato se incluye el access prime time. No obstante, le valió para vencer a 'Los Hombres de Paco' en Antena 3, que registraron un 12,1% y 1.310.000 seguidores. La tercera opción fue La 1, completamente alejada de sus rivales con el 6% y 753.000 fieles de '¿Y si sí?'.

PRIME TIME

'El Hormiguero': 2.120.000 y 16%

'Los hombres de Paco': 1.310.000 y 121%

'Secret story: La casa de los secretos': 1.604.000 y 17,3%

'Viaje al centro de la tele': 1.046.000 y 7,7%

'¿Y si sí?': 721.000 y 6%

'El paisano': 414.000 y 4,6%

'El intermedio': 963.000 y 7,3%

'El jefe infiltrado': 540.000 y 4,6%

'First dates': 548.000 y 4,7%

'First dates': 962.000 y 7,2%

'Horizonte': 431.000 y 5,3%

'Los puentes más extraordinarios del mundo': 288.000 y 2,4%

'Los bastardos de pizzofalcone' "Vacio": 387.000 y 3%

'Una esvástica sobre el bidasoa': 192.000 y 2,4%

LATE NIGHT

'Secret Story: La casa de los secretos en directo': 414.000 y 17,4%

'El jefe infiltrado': 384.000 y 5,6%

'El jefe infiltrado': 215.000 y 6,7%

'El desmarque de cuatro': 62.000 y 2,3%

'El paisano': 187.000 y 3,4%

'Historias de Alcafrán': 71.000 y 2,3%

'La noche en 24h': 32.000 y 1,5%

'Cine Antena 3': "Alguien te vigila": 118.000 y 4,1%

'Experimento stuka': 79.000 y 1,7%

'Festivales de verano' "Festival internacional de jazz de san javier": 22.000 y 0,9%

SOBREMESA Y TARDE

'Pasapalabra': 1.924.000 y 21,5%

'Sálvame limón': 1.434.000 y 13,6%

'Tierra amarga': 1.429.000 y 16,7%

'Sálvame naranja': 1.416.000 y 16,7%

'Amar es para siempre': 1.243.000 y 12,6%

'Alta tensión': 997.000 y 11%

'Aquí la tierra': 931.000 y 9,9%

'¡Boom!': 923.000 y 12,1%

'Dos vidas': 561.000 y 5,6%

'Servir y proteger': 548.000 y 6,2%

'El cazador': 639.000 y 8%

'España directo': 525.000 y 6,7%

'Zapeando': 580.000 y 5,6%

'Mas vale tarde': 429.000 y 5,2%

'Todo es mentira': 525.000 y 5%

'Todo es mentira bis': 439.000 y 4,6%

'Cuatro al día': 358.000 y 4,4%

'Cuatro al día a las 20h': 436.000 y 5,1%

'Saber y ganar': 790.000 y 7,3%

'Grandes documentales': 470.000 y 4,9%

'Documenta2': 284.000 y 3,4%

'Odisea por las islas griegas con Bettany Hughes': 229.000 y 3%

'Costa España': 147.000 y 1,8%

'Turismo rural en el mundo': 156.000 y 1,6%

MAÑANA

'El programa de Ana Rosa': 537.000 y 19,4%

'Ya es mediodía': 1.112.000 y 14,7%

'Espejo Público': 304.000 y 11,1%

'Cocina abierta de Karlos Arguiñano': 749.000 y 14,2%

'La ruleta de la suerte': 1.599.000 y 19,2%

'La hora de la 1': 161.000 y 6,8%

'Días de verano': 238.000 y 5,5%

'Informativo territorial 1': 394.000 y 5,5%

'Días de verano': 361.000 y 3,9%

'El precio justo': 76.000 y 3,7%

'Alerta Cobra' "Ángel de la guarda": 130.000 y 5,1%

'Alerta Cobra' "Mil muertes": 244.000 y 8,4%

'Alerta Cobra' "Duelo en el bosque": 253.000 y 7%

'Alerta Cobra' "Los guardianes de engonia": 206.000 y 3,7%

'El concurso del año': 223.000 y 2,4%

'Aruser@s el humorning': 166.000 y 12,6%

'Aruser@s': 350.000 y 16,1%

'Al rojo vivo': 391.000 y 9,1%

'Mi familia en la mochila': 30.000 y 1,4%

'Documenta2': 17.000 y 0,7%

'Megaestadios de Europa': 46.000 y 1,7%

'Agente Sicre: el amigo americano': 94.000 y 3,1%

'Mañanas de cine': 219.000 y 4,9%

'Islas tropicales': 183.000 y 2,3%

'Tenedor y mochila': 264.000 y 2,4%

Ranking

Día

Telecinco 15,1%, Antena 3 14,4%, Autonómicas (FORTA) 8,3%, Temáticas de pago 7,6%, La 1 7%, laSexta 6,5%, Cuatro 4,7%, La 2 3,2%Autonómicas privadas 0,3%.

Mes

Antena 3 13,9%, Telecinco 13,3%, La 1 8,8%, Temáticas de pago 8,3%, Autonómicas (FORTA) 8,3% laSexta 5,7% Cuatro 4,9% La 2 3,1%Autonómicas privadas 0,3%.