El mundo de las revistas del corazón ha hecho que Paz Padilla ha enfadado mucho en 'Sálvame'. La presentadora ha estallado este lunes en el programa de Telecinco después de que asegurase que la prensa rosa le han hecho mucho daño, sin hacer público la persona o la publicación que hizo esto: "Sacaron en una revista una foto con la tumba que mi Antonio que ni estaba la lápida puesta".

"¡Hay que ser ruin! Porque tú también vas a morir, a ti también te van a enterrar o incinerar. ¡Un respeto, que no lo tuviste! No te lo voy a perdonar nunca. No voy a decir tu nombre por no darte siquiera ni esa oportunidad, pero es lo más ruin que se puede sacar, una tumba que ni siquiera estaba puesta aún la lápida, ¡horrible!", afirmó la presentadora en un tono muy serio y tajante mientras miraba a cámara.

La cómica también hizo referencia al karma en esta intervención que realizó en 'Sálvame', en la que también tuvo un pensamiento especial a la persona que realizó esto: "Te deseo amor, porque lo que te falta es amor. Tienes que estar muy solo y sin nadie que te quiera".

"Me sentó muy mal, me pareció ruin, inhumano, doloroso. Porque el que había detrás, el hombre que yo he amado en mi vida, era mi marido. Porque tú ganes dinero en una revista... ¡Venga, gana todo el dinero del mundo! Pero lo que vale en esta vida es el amor, y seguro que no lo tienes, si lo hubieses tenido un poquito de amor no me haces eso, porque me tiré 3 días llorando", sentenció Paz Padilla en 'Sálvame'.

El nuevo montaje de 'Sálvame': acusan a Gema López de pactar sus fotos en la playa

Este enfado de Paz Padilla se produce después de que 'Sálvame' cebase este luens desde su arranque que tenía una bomba sobre Gema López que cambiaría la percepción que los espectadores tenían de ella hasta ahora. Considerada supuestamente intocable por la dirección, esa tarde se iba a publicar una información que cuestionaría su profesionalidad.

Sin embargo, de nuevo vendieron humo. La temida información era la posibilidad de que la periodista pactase con los fotógrafos cuándo y cómo le sacan imágenes en la playa. Algo bastante habitual por parte de algunos famosos, para facilitar el trabajo de los reporteros y de paso que no les tengan encima todo el día y puedan disfrutar de las vacaciones.

No obstante, ni siquiera esta nimiedad era verdad, ya que Gema López negó la mayor con argumentos. "Jamás se me ha enseñado una foto que me han hecho en la playa para pedirme opinión o que pueda elegir cuál publicar", aseguró la periodista, que sí reconoció haber pillado algún reportero cuando se encontraba haciéndole fotos.