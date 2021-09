La última noche de agosto estuvo muy en la línea del resto del mes. 'Inocentes' perdió espectadores pero ganó en share y volvió a liderar en Antena 3 con un 14,3% y 971.000 fieles. Por su parte, el cine de Telecinco con 'Nunca más' (10,9% y 946.000 seguidores) quedó muy igualado al de La 1 con 'Una noche fuera de control' (9,4% y 1.055.000). Por otro lado, 'Todo es verdad' cayó a un 5,6% y 478.000 fieles con el regreso de Risto. Ya en el late night, 'El chiringuito' de Pedrerol triunfó en su salto a laSexta con un 10% y 458.000 espectadores.

PRIME TIME

'El Hormiguero stars': 1.299.000 y 10,5%

'Inocentes': 900.000 y 13,8%

'Alta tensión': 1.350.000 y 10,8%

'Cine 5 estrellas': "Nunca más": 931.000 y 11,1%

'Viaje al centro de la tele': 1.241.000 y 9,9%

'Cine': "Una noche fuera de control": 1.014.000 y 9,4%

'El intermedio: The very best': 483.000 y 4%

'The flash': 307.000 y 2,6%

'El chiringuito de jugones: avance': 641.000 y 7%

'First dates': 421.000 y 3,9%

'First dates': 1.093.000 y 8,8%

'Todo es verdad': 464.000 y 5,6%

'Megaestadios de Europa': 188.000 y 1,7%

'El comisario Montalbano': 592.000 y 5%

LATE NIGHT

'Inocentes' (Continuación): 900.000 y 13,8%

'Cine Telecinco': "Sin rastro de sarah": 338.000 y 9,9%

'Cine La 1' "#sexpact": 346.000 y 6,1%

'Cine La 1' "Como conoci a mi padre": 127.000 y 4,5%

'El chiringuito de jugones': 452.000 y 10,2%

'El comisario Montalbano': 333.000 y 4,9%

'Documentos tv': 69.000 y 2,3%