Chenoa se adentra en las cocinas de 'Celebrity Bake Off España'. Después de casi 20 años de su paso por la icónica primera edición de 'Operación Triunfo', la artista vuelve a concursar en un talent como uno de los rostros más destacados del formato presentado por Paula Vázquez y Brays Efe en Amazon Prime Video, y que probablemente se estrenará antes de final de este año. En el FesTVal de Vitoria, YOTELE habla con Chenoa sobre su expetiencia en 'Celebrity Bake Off España', entre otros temas.

-¿Qué te convenció para unirte a ‘Celebrity Bake Off España’?

-La primera razón para participar ha sido salir de mi zona de confort. Al final, es verdad que no tengo controlado hasta cierto punto el tema de la cocina. Era retarme a mí misma.

-Pero, ¿no sabías nada de cocina?

-No. Sé limpiar muy bien la cocina, pero de cocinar no tenía ni idea, y eso que mi abuelo era cocinero, aunque no nos dejaban entrar en la cocina.

-¿Tampoco de pequeña?

-Solo sabía hacer un bizcocho de plátano.

-¿Cómo ha sido el ambiente que te has encontrado en esta experiencia?

-La verdad que maravilloso. Somos todos súper diferentes. Los matices que hay en el casting son muy divertidos, y es lo que hace el programa.

-En la rueda de prensa, habéis contado que para grabar ‘Celebrity Bake Off España’ todo el equipo habéis tenido que aislar en una burbuja. ¿Cómo ha sido esa especie de convivencia?

-Podrían haber grabado las 24 horas. Era complicado porque no estabas con la familia. Al final, hay estrés. Sacábamos ratos, pero no había muchos porque había que ponerse las pilas con todo, pero bueno.

-Los concursantes de ‘Masterchef’ también conviven en una casa y estudian para mejorar sus técnicas y platos. ¿Eso también ha ocurrido en vuestra convivencia?

-No. Hombre, para ir más tranquilos, podías mirarlos, pero con eso no te basta. Al final, necesitas tocar lo que estás haciendo. Es como es el que cose con la cabeza, pero cuando coges la aguja es otro papel.

-¿Qué compañero te ha sorprendido más al conocerlo personalmente?

-Iturralde. Es tremendo. Es un descubrimiento para mí. Me encanta. Es muy personaje, pero muy autentico, aunque todos han hecho que esto ha sido especial para mí.

-Dejando aparte ‘Celebrity Bake Off España’, me imagino que hay ganas de que llegue la novena temporada de ‘Tu cara me suena’

-Evidentemente. Además, hay ganas de estar con ellos. Tengo ganas de volver y ver a Lolita, Ángel (Llácer), Carlos (Latre), Manel (Fuentes) y al casting nuevo.

-En líneas generales, ¿cómo valoras ese nuevo casting?

-Va a molar también (Risas).