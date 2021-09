Antena 3 ha presentado esta mañana en el FesTVal de Vitoria 'Veo cómo cantas', su nuevo concurso adaptación del formato internacional 'I can see your voice', los concursantes deben adivinar si los misteriosos cantantes que se proponen son buenos o malos vocalistas sin poder escuchar sus voces.El Monaguillo, Josie, Ana Milán, y Ruth Lorenzo asesorarán a los concursantes para adivinar si los artistas saben cantar o no, guiándose únicamente por su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario. Josie, Milán y Lorenzo han acudido a la presentación, en la que también ha estado presente Manel Fuentes, el conductor del talent.

"Es un programa de entretenimiento con mucho humor, intriga y mucho talento, o no", ha explicado Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de la cadena, que ha revelado que de momento cuentan con seis entregas grabadas.

Producido por Warner Bros ITVP España, 'Veo cómo cantas' tendrá una revelación "cada cinco o seis minutos", lo que conlleva la reacción de asesores y presentador. "También hemos conseguido un programa de humor por la buena química que se creó", ha explicado Pablo Abelenda, productor ejecutivo.

Por su parte, el conductor del programa afirma que es "un hombre de retos, y este era uno muy grande". "Se nos olvidaba que hacíamos un programa, jugábamos de verdad", ha asegurado Ana Milán, que propone "que la gente haga el juego" en casa. "Yo lo voy a hacer con mis amigos", añade.