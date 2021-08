La relación de amistad entre Kiko Hernández y María Teresa Campos atraviesa por su mejor momento. El pasado fin de semana, la comunicadora y el colaborador de 'Sálvame' disfrutaron de una tarde en compañía que, no obstante, no pareció sentarle nada bien a Alejandra Rubio.

"Mi abuela es libre de invitar a quien quiera a su casa, pero creo que si supiera muchas cosas, quizás no lo hubiera hecho. Conozco a mi abuela", afirmó en 'Viva la vida'. Por su parte, Terelu Campos lanzaba un frío mensaje a su excompañero de programa después de que este le pidiera disculpas: "¿Hasta cuándo, Kiko?". "Yo estoy en un punto de mi vida que ya no me vale el perdón. Me valen los hechos de verdad", añadió.

A pesar de las diferencias de sus hijas con Kiko, María Teresa Campos quiso tener un detalle con el tertuliano de Telecinco y le llamó en directo durante la tarde de este jueves, dejando claro que las opiniones de Terelu y Alejandra no van a cambiar su relación con él.

"Me lo pasé en grande contigo y mis hijas también", comenzó diciéndole Kiko a la que fuera presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!'. "Le dije a Terelu que había sido un día muy feliz y que me hacía mucha falta tenerlo. Gracias a ti y a esas niñas maravillosas. Lo único malo que tienen es que me las voy a comer", bromeó la comunicadora, saliendo así en defensa de su amigo.

Por otro lado, el presentador sustituto de 'Sálvame' lanzó un dardo a sus detractoras: "La que se ha liado porque he ido a comer a tu casa... a quien le fastidie, que sepa que voy a ir muchas veces". "Cuando estrenemos casa nueva, volveremos a reunirnos", respondió María Teresa Campos, que agradeció las cariñosas palabras que le dedicó Kiko durante la conversación: "Últimamente estoy muy llorona. También te quiero mucho y te voy a querer siempre".