No hay que esperar al estreno de la segunda temporada del documental de Rocío Carrasco, que lleva por título ‘En el nombre de Rocío’, para volver a ver en acción, y en su salsa, a la hija de La Más Grande. Porque este miércoles volverá a ocupar su sillón (¿su trono?) de colaboradora en 'Sálvame' (Telecinco) para dar carpetazo a todos los rumores que circulan en torno a un posible diario de Rocío Jurado que ella asegura haber encontrado en su dormitorio meses después de su muerte.

Sobre todo después de que José Ortega Cano, el viudo de la Jurado, liara más el asunto al declarar el pasado viernes en ‘Viva el verano’, edición estival de ‘Viva la vida’, en relación a esos escritos: “Yo sé dónde los ha encontrado. Sí que existen. Soy consciente. Son pequeñas cosas de Rocío Jurado, son cosas que le han pasado o ha visto“, como recoge el tráiler de cuatro minutos emitido este lunes en ‘Sálvame’ que sirve de aperitivo de la nueva entrega del documental para los espectadores hambrientos que desean devorar las vísceras del clan Carrasco-Mohedano.

Rocío Carrasco hablará este 25 de agosto del diario de su madre

https://t.co/3DTMYaAf0p — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 23 de agosto de 2021

Un vídeo promocional en el que también aparece la llamada del torero que hizo el lunes al espacio ‘El programa del verano’, en la que desmentía sus propias palabras: “Fue una broma, porque ya me estaban cansando del tema. Yo no tengo nada que ver ni he visto en mi vida a Rocío con un diario ni conozco nada del diario”. ¿Una broma? ¿Ante millones de personas y sobre un asunto que levanta tantas ampollas? Sea una soberana metedura de pata de Ortega Cano o no, el caso es que la hijísima pide el espacio que ya le pertenece --el que durante tiempo ha ocupado Belén Esteban y su causa y pudo tener Isabel Pantoja-- y los minutos de televisión del que pocos disponen (y menos en 'prime time'), para explicar de nuevo la verdad. Dejémoslo en su verdad.

El impactante tráiler

“Nadie escapa a la verdad”. Con esa amenazante frase comienza el tráiler, seguida de un texto: “Oculta en uno de los cinco cajones del buró de su habitación, Rocío Jurado guardaba una libreta pequeña de tamaño de media cuartilla con numerosas anotaciones”. Y unas imágenes rescatadas de la cantante en un plató televisivo en las que decía: “Yo pienso que la gente de alguna manera va a saber que hay cosas que son y como que no son”.

Una declaración de la que se desconoce el contexto, pero que vienen de perlas para ilustrar el tema: las veladas sospechas que dejó caer en la primera Carrasco sobre el matrimonio de su madre con Ortega Cano, uno de los asuntos que ocupará la nueva entrega. En el vídeo también aparece un fragmento de una entrevista televisiva de la cantante en la que habla del torero: “Como marido es un hombre con un sentido muy bonito de la ternura y eso a las mujeres nos engancha”.

Pero también algo que no podían faltar en el mencionado tráiler: unas imágenes inéditas de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la primera temporada , en el momento en el que le preguntan si su vida había cambiado con esa segunda boda de su madre, algo que esta niega. Aunque suelta: “Pero cambió la suya”, ¿A peor? “Vamos a dejarlo ahí“. Y, tras las declaraciones del viudo y su sorprendente 'donde dije digo dije Diego', el vídeo muestra una cita, supuestamente de la cantante, porque aparece escrita y no dicha por ella, en la que lanza esta inquietante frase: “‘Si algún día me pasa algo, quiero que sepáis que ahí está absolutamente todo', dijo antes de morir”.

En el tráiler también se explica cómo encontró Carrasco el diario: “Dos meses después del fallecimiento de Rocío Jurado y tras la salida de Ortega Cano de su casa de la Moraleja, su hija entró en la habitación de su madre. Allí descubrió el diario secreto de La Más Grande y otros muchos documentos comprometedores. Guardados durante 15 años”. Y finaliza con palabras de Rociíto en la que asegura que su familia no cuenta la verdad. “Y la saben, pero no la cuenta”. De eso ya se encargará ella, que lo sabe hacer muy bien.

“¿Empezamos otra vez?”, le dicen para hacer una nueva toma. “Cuando queráis”, responde, como preámbulo del 'culebrón' que se viene. Que tiemblen los Mohedano-Carrasco. Que tiemblen las audiencias. Pronto vuelve Rocío Carrasco.