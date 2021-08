'Sálvame' dejará de contar próximamente con Antonio Canales como uno de sus colaboradores habituales. Después de cebarlo durante toda la tarde, el programa de Telecinco ha anunciado este martes en directo que no renovará el contrato laboral que tenía con el bailaor, cuya vigencia expira este mes de agosto.

Una vez realizado el anuncio, Canales charló con Carlota Corredera, conversación en la que se emitió un video en el que se explicó el por qué de esta decisión con algunas estadísticas de sus colaboraciones, algo que no le hizo ninguna gracia: "Tampoco estamos en horas muy altas en el programa. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido más audiencia y echarme en ese momento. Me hubiera sentido más héroe".

antonio canales: no estoy enfadado por mi despido



antonio canales dos segundos después: pic.twitter.com/M9ov4TMf2b — peri (@T5Comento) 18 de agosto de 2021

"Entiendo y me trasladas que estás muy enfadado. Yo creo, vamos", dijo la presentadora. "¿Yo? ¿Pero tú te crees que me vais a enfadar? No tienes el poder suficiente para ello. Estoy hablando con mucha naturalidad. Si quieres, trae a Conchita y que me haga un polígrafo", le contestó Canales en el set íntimo en el que se sentaron, jurando que no estaba cabreado por la noticia.

Posteriormente, la tensión siguió presente después de que Antonio Canales siguió criticando a 'Sálvame' a la hora de hablar de las cosas que ha aprendido que no hay que hacer: "No hay que hablar a tontas y locas. No hay que hacer un programa aburrido como estamos haciendo últimamente. Hay que reiventarse, escuchar a la audiencia y no coger un tema y agotar a los espectadores".

"Los directores y los señores que hacen los guiones deben empezar a cambiar, darles a los espectadores alegrías y no mirarse el ombligo porque ellos son los que mandan. Cuando empieza a bajar la audiencia, la gente hace zapping y no se queda en el sofá, es porque algo no estaremos haciendo bien. No seré yo el culpable, que llevo tan poco. Lo bueno es renovarse o morirse. Inventarse otras cosas porque en vez de 'Sálvame Tomate' se va a ir 'Sálvame a pique'", afirmó el artista, añadiendo que no estaba criticando: "Yo estoy haciendo una opinión razonada y justa. Estamos bajando el share y el programa vive el peor verano de su historia".