La última comparecencia del Pedro Sánchez ha generado las críticas de numerosas personas por un notable silencio sobre un asunto que preocupa a gran parte de la sociedad. Una de ellas fue realizada por Lorena García, que le reprochó al presidente del Gobierno en 'Espejo Público' que no hablase de los precios récord que la luz está registrando durante estos días en su última comparecencia pública en Lanzarote: "Nada contestó".

"Ante la subida récord de la luz, había mucho interés por saber la posición de Pedro Sánchez. Habló de la ola de calor, del riesgo de incendios, de que no salgamos a la calle a las 12 de la mañana. Pero de la luz... nada", aseguró García antes de emitir un vídeo en el que se puede ver cómo una periodista preguntaba al jefe del ejecutivo a la salida del acto.

Una vez emitido el vídeo, Lorena García traslado el asunto a la mesa con los contertulios, entre los que se encontraban Paco Marhuenda y Antonio Miguel Carmona, preguntándoles por qué el presidente del Gobierno no dice nada del precio de la luz: "¿Por qué no respondió y habló de otras cosas? Porque no es que no hablase...".

Lorena García anuncia que está embarazada

Este momento se produce días después de que Lorena García hiciese un importante anuncio respecto a su vida personal. En medio del debate sobre la vacunación a las mujeres embarazadas, la presentadora de 'Espejo Público' anunció que está esperando a su segundo bebé.

Durante una conexión en directo con el doctor Rafael Bengoa, y aprovechando el contexto en el que se desarrollaba la conversación, Lorena anunciaba la noticia. "¿Qué hacemos con las embarazadas? Casi es una pregunta personal, porque estoy embarazada", ha dicho causando la sorpresa de sus colaboradores, que se han apresurado a darle la enhorabuena.

"Sinceramente, me pongo en la piel de todas las mujeres que están dudando y el debate es duro. Los ginecólogos son muy claros y nos dicen que hay que esperar a la semana 20, ahora escuchamos a Sanidad y nos lanza el mensaje de acudan a vacunarse en cualquier momento", ha apuntado.