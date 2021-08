El crecimiento de Ibai Llanos es imparable. El famoso streamer consiguió el pasado miércoles la primera entrevista con Leo Messi durante su presentación oficial como nuevo jugador del Paris Saint-Germain tras su salida del FC Barcelona, lo que generó comentarios de todo tipo entre los periodistas deportivos. Uno de los más controvertidos fue el de Juanma Castaño, que recibió una lluvia de críticas por las palabras que escribió durante el encuentro entre el creador de contenido y el futbolista: "Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera".

Relacionadas Un desliz de Juanma Castaño descubre su relación con Helena Condis

Para tratar de zanjar la polémica, el director de 'El partidazo de COPE' participó durante la noche del jueves en el canal de Twitch de Ibai. "Te he escuchado esta media hora y tu tono ha sido muy distante", comenzó diciendo el periodista tras incorporarse al directo: "Mi intención no era meterme contigo. Lo que no puede ser es que los periodistas se digan a ellos mismos que hay que cambiar algo porque Messi haya elegido a Ibai".

"No tengo nada en contra de ti ni de los streamers. Lo único que digo es que no entiendo esta forma de comunicación", insistió Castaño ante Ibai, que compartió su punto de vista tras el revuelo generado durante los últimos días en las redes sociales: "Creo que tu problema es el desconocimiento. Es otra manera de hacer las cosas".

Por otro lado, el streamer reconoció que no le sentó nada bien el tuit del locutor: "Has despreciado mi trabajo". "No, perdona, tampoco entiendo el arte moderno y no desprecio a los artistas de arte moderno", se defendió Castaño. "Vale, tú no comprendes un baile ruso porque no sabes lo que es, pero sí comprendes que yo estoy yendo a hablar con Messi. Entonces, tu falta de comprensión es porque no entiendes qué hago yo allí", argumentó Ibai.

En ese punto de la conversación, Siro López intentó mediar entre ambos: "Creo que eso ha sido una equivocación. No estaba criticando a Ibai, creo que estaba criticando a la dirección de comunicación del PSG". "No es normal que, siendo un jugador que viene del fútbol español, no haya más comunicadores acreditados de España y sí de otros países", señaló. "Desde luego, al que no criticaba era a Ibai", confirmó Juanma mientras Ibai aclaraba que no se lo tomó como "un ataque personal".