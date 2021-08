Ángela Drobrowolski ha reaparecido este jueves en 'El programa del verano'. El magacín de Telecinco ha contado con la ex mujer de Josep María Mainat, que ha concedido su primera entrevista en directo y en un plató después de que el mes pasado aceptara una pena de 17 meses de cárcel por quebrar la orden de alejamiento y allanar la vivienda del productor televisivo. Esta causa discurre de forma paralela a la acusación que el catalán hizo contra ella por un supuesto intento de asesinato.

La exmujer de Mainat, que ya concedió una primera entrevista a 'En el punto de mira', ha aparecido visiblemente nerviosa. Por su parte, el programa ha aclarado que Ángela no ha cobrado nada por esta entrevista.

La invitada ha querido explicar el acuerdo económico al que llegó con su ex: "Hemos llegado a una situación en la que estoy 10.000 euros endeudada y no 40.000, pero no corresponde a la versión dada por los medios en la que dicen que me llevo una casa de un millón y una vida perfecta. Estoy endeudada con una cantidad que no puedo asumir. Después de más de 13 años juntos, yo nunca quise enriquecerme y por eso insistí en un contrato matrimonial".

Por otro lado, Drobrowolski ha aclarado su situación personal tras las acusaciones: "Mis hijos han desaparecido de mi vida y esto es el punto más duro para mí. No hay acuerdo y no veo probable que lleguemos porque él no los quiere soltar. Yo pensaba que solo quería ganar, pero ya lo ha hecho", ha expresado Ángela, que acusa a Mainat de interponer una denuncia falsa contra ella.

"Primero pensé que estaba desorientado y que no sabía lo que decía, luego que era una broma de mal gusto y que no sabía lo que decía, pero ahora digo que es una denuncia falsa donde ha anulado todos mis derechos", se ha quejado. Cuando en el programa le preguntaban si se considera una mujer maltratada, ella respondía con una grave acusación hacia su ex: "Por supuesto, yo lo diré siempre sin descaro". "Josep María Mainat no es víctima, es un maltratador", ha denunciado.