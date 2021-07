Uno de los espacios informativos más exitosos de la televisión es 'Antena 3 Noticias 2'. La edición de la noche presentada por Vicente Vallés y Esther Vaquero se ha consolidado este curso como líder absoluto, pero también ha recibido muchas de críticas de todos los partidos políticos.

Esther Vaquero se pone al frente del programa de actualidad desde hace varias temporadas después de participar en 'Espejo Público' y pasar por varias cadenas y programas. Este verano, además de sus tareas profesionales, la de Salamanca ha contribuido en la inauguración del Instituto Nacional del Asma Grave como presentadora del acto para visibilizar esta enfermedad. A raíz de su participación en esta iniciativa, el equipo de YOTELE ha hablado con la periodista para comentar la causa, analizar las polémicas en las que el informativo se ha visto envuelto y comentar el liderazgo de las Noticias de Antena 3.

-¿Por qué has querido contribuir con el Instituto Nacional del Asma Grave?

Creo que si poner mi rostro y mi voz puede contribuir a dar más visibilidad o a que el encuentro quede más redondo, que me llamen las veces que quieran. Considero que mi papel es importante porque el asma es una enfermedad que todo el mundo conoce, pero no todos saben lo que es el asma grave. Hay que contribuir a darle visibilidad y ayudar a los pacientes que muchas veces están perdidos. No es fácil llegar a un médico que haga el diagnóstico que se necesita y estos actos son muy necesarios.

-¿Cómo puede ayudar una institución como el INAG (Instituto Nacional del Asma Grave)?

Se pueden hacer muchas cosas. Hay médicos que piden que se haga un plan nacional para el asma grave, como en muchos países de Europa que ya lo están haciendo. Hay cosas que tardan aquí y que se pierden. Se debería hacer presión para conseguir este plan nacional. También se puede intentar crear cierta formación para profesionales y pacientes para que lleven mejor la enfermedad.

-¿Hay alguien en tu entorno cercano con asma grave?

Asma, concretamente no, tiene Nadir. En el anterior evento pregunté por un caso mío. Tengo un hijo de cinco años que es alérgico a la legumbres. Me dijeron que es posible que pueda ser asmático porque hay alergias que acaban en esa dirección. Pregunté para saber qué tenía que hacer si mi hijo llegaba a ser asmático y dónde tenia que acudir.

-En lo profesional, sigues presentando 'Antena 3 Noticias'. ¿Qué balance haces de la temporada?

-Ha sido un año triste porque todos estamos cansados de la pandemia. En términos de audiencia nos ha ido muy bien. Hay una consecución de casualidades que nos han ayudado: tener 'Pasapalabra' delante,l y que la gente repita al día siguiente y lleve a acumular una serie de espectadores que son fieles. Desde agosto, que estaba yo sola, venimos ganando en audiencia. Teniendo en cuenta que venimos de la temporada anterior en la que siempre ganaba Telecinco, cuando el viento no viene a favor hay que remar, pero si viene de cola hay que aprovecharlo y disfrutar. Habrá quien lo vea por el arrastre del Rosco, pero también hay que quedarse y hay mucha gente que lo hace.

-¿Cuáles son los puntos fuertes de 'Antena 3 Noticias 2'?

-Creo que hacemos un informativo en el que se ofrece información, que es lo primordial, pero añadimos un plus de análisis. Vicente se trabaja mucho en política la parte editorial. Creemos que la gente busca informarse pero también que ayuden a comprenderlo. Hay quien quiere un punto crítico con el Gobierno o la oposición y nosotros intentamos dar a todas partes y contar lo que hacen unos y otros bien, y unos y otros mal. Dependiendo el día, en redes sociales, que hay que tener el ojo puesto, pero no dejar que te dirijan, te dicen que eres facha y que eres de Podemos. Lo positivo es que te digan las dos cosas porque quiere decir que estás en el centro. Es un piropo que digan algo así. Al principio no me lo tomaba bien porque consideraba que no intentaba defender a nadie, pero me he dado cuenta de que te digan ambas es que vas en la buena dirección.

-Vicente Vallés ha sido muy criticado en varias ocasiones, ¿cómo lo vives desde como su mano derecha en lo profesional?

-Creo que a Vicente no le afectan demasiado. Lleva mucho tiempo trabajando en esto. Recibe muchas críticas y presiones y hay partidos que en cuanto a las presiones no se cortan. Te lo tomas como que le has acabado dando donde duele y hay que seguir ahí, en esa dirección.

-¿Por qué se centran las críticas en Vicente Vallés?

-Se hace más foco en Vicente porque es el director del informativo. Él decide el protagonismo de las noticia o a qué se le da más peso, qué forma tendrá y qué formato. También domina en la parte de política. Lleva más peso en esa parte y eso hace que vayan más a por él porque es el que toca estos asuntos.

-También habéis recibido críticas de parte del Gobierno, ¿como las afrontáis?

-No nos han afectado demasiado. Tenemos que estar atentos y escuchar, pero no dejarnos llevar por las presiones. Hay que intentar hacer un periodismo libre.

-¿Consideras que 'Antena 3 Noticias 2' tiene una línea editorial muy marcada?

-Hay que ser sincera y todos los medios tienen su línea editorial. No vamos a mentir y negar que todos tiene su línea editorial marcada y propia. Desde mi experiencia, a mí nunca nadie me ha venido a decir que haga esto de una forma o de otra o que no puedo decir algo así. No están tan encima de nosotros como para eso. Creo que tenemos independencia para hacer ciertas cosas.