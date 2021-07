Norma Duval también ha querido narrar de primer mano su mala experiencia con José Luis Moreno después de que el productor fuera detenido por supuesta organización criminal. El televisivo ya ha sido puesto en libertad con una fianza de tres millones de euros, sin embargo eso no ha evitado que sigan apareciendo voces en su contra.

La vedette aprovechaba su intervención en 'La hora de La 1' para explicar su desencuentro: “Cuando presentaba Entre amigos en Galicia, me pidió presupuesto para que yo actuara. Le mandé uno muy ajustado y correcto, eran un montón de bailarines, un viaje y una estancia en hoteles y demás", comenzó explicando.

Sin embargo, Moreno "no me respondió y me mandó un burofax, en el que me ponía a escurrir... Lo último que me decía era vicetiple”. Vicetiple significa que la artista interviene en un conjunto de números, o lo que es lo mismo, que es una secundaria y no una actriz principal.

“Él me mandó una carta para herirme, pero yo me reí muchísimo. No lo consiguió en absoluto. Me despreció en todos los sentidos, pero no pasa nada. (...) Mi abogado en aquel entonces le mandó una carta muy divertida de vuelta y nunca más contestó. La despedida de la carta del abogado era ‘saludos al cuervo’”, contaba con humor.

Pero Norma también se ha visto perjudicada económicamente por Moreno: "En el año 2000 estreno 'La mujer del año' en el Calderón, que costaba un dineral. Y el teatro me lo cerraron, que fue un desastre". La actriz explicó que Moreno había tenido el teatro en explotación años antes "y tenía que hacer una serie de reformas que el ayuntamiento le había notificado y no las realizó. El ayuntamiento me cerró el teatro. Yo era ajena a todo lo que ocurría. Me lo precintaron dos días antes del estreno. Perdí muchísimo dinero. Y lo que dejé de ganar", apuntó.