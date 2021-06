Anoche, la Eurocopa volvió a enganchar a un gran número de espectadores, esta vez con el Suecia-Ucrania. El encuentro y la posterior prórroga reunió a un 23% y 3.100.000 y un 25,9% y 3.877.000 en Telecinco. Sin embargo, esto no evitó que 'MasterChef' anotara máximo de temporada, un buen 16,1% y 1.703.000 seguidores que fue una pequeña alegría para La 1 en sus horas más bajas.

La gran triunfadora de la noche fue Cuatro, que con el estreno de 'Todo es verdad' anotó un muy buen 12,2% y 1.129.000 seguidores. Por su parte, 'Mujer' mantuvo una vez más a sus fieles con un buen 14,9% y 1.900.000 fieles pese a la fuerte competencia.

Prime time

'Eurocopa: Suecia-Ucrania': 23% y 3.100.000

'Prórroga Suecia-Ucrania': 25.9% y 3.877.000

'Love is in the air': 11% y 989.000

'El Hormiguero 3.0: Previo': 10.2% y 1.431.000

'El Hormiguero 3.0: Lolita y Elena Furiase': 16% y 2.400.000

'Mujer' (de 22:59 a 00:21h): 14.9% y 1.900.000

'MasterChef: Previo': 9.2% y 1.412.000

'MasterChef' (de 22:54 a 01:35h): 16.1% y 1.703.000

'First Dates': 4.6% y 533.000 / 7.2% y 1.045.000 / 7% y 1.049.000

'Todo es verdad' (de 23:33 a 01:31h): 12.2% y 1.129.000 (estreno)

'El Intermedio': 6.9% y 995.000

'El Taquillazo: Los del túnel': 4.2% y 539.000

'Rutas bizarras': 1.7% y 257.000

'El Comisario Montalbano': 3.1% y 399.000