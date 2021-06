Tras conocerse que Mamen Mendizábal dejará de presentar 'Más vale tarde' a partir del 30 de junio, hoy laSexta ha sorprendido anunciando los nombres de los nuevos conductores del magacín informativo: Iñaki López y Cristina Pardo.

El presentador de 'laSexta Noche' y la presentadora de 'Liarla Pardo' asumen un nuevo proyecto en laSexta, cadena a la que ambos están ligados desde hace varios años. Aunque la cadena no ha dado más información al respecto, sí señalan que compaginarán esta labor con "otros proyectos" dentro del grupo, por lo que se desconoce si seguirán al frente de los otros espacios que conducen.

La cadena ha anunciado este baile de presentadores a través de un irónico vídeo en el que Mendizábal les enseña el plató a los nuevos "inquilinos", como si les estuviese alquilando una casa. La presentadora también anunció que seguirá en la cadena al frente de otros proyectos que todavía no se han desvelado. "Me quedo en laSexta, no os vais a librar de mí". "Os dejo a los mejores en el equipo y a unos espectadores fieles", dice a sus sucesores.