Jorge Sanz ha sido entrevistado en 'laSexta Noche' para hacer un repaso a los momentos más destacados de su carrera. Una entrevista en la que descubrió cómo perdió la oportunidad de encarnar a Tito en 'Verano azul' porque sus padres consideraban que el papel no llegó en el momento más apropiado.

"Durante un campamento con las Juventudes, mis padres me dijeron que tenían dos noticias buenas. La noticia es que me habían cogido para hacer 'Verano azul', pero que no lo iba a hacer porque perdería mucho colegio, a mis amigos...".

A pesar de haber perdido esta oportunidad, el actor ha reconocido, en clave de humor, tener la capacidad de "hundir otras carreras". "Mira a Cospedal, le hundió la carrera, ¿no has visto la foto que tengo yo con Cospedal?".

Ante las dudas del actor, Iñaki López apuntó confirmó rápidamente que sí tenían la foto, para mostrarla a los espectadores pocos segundos después. "Fíjate, ahí empezó la debacle de Cospedal. Yo no lo puedo evitar...", ha añadido Sanz, quien después ha querido hacer hincapié en que "mi carrera es a largo plazo, y sobre todo que a mí me gusta ser honesto".