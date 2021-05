En algunas tertulias de televisión se suele vivir momentos de tensión que obligan a los presentadores a poner orden en plató. Esta semana, Jesús Cintora tuvo que poner orden en plató y pararle los pies a varios de sus tertulianos por una tremenda disputa en la que se enzarzaron en directo.

Todo empezó cuando se anunció que los jueves permitían la apertura de la restauración en Cantabria más allá de las 22:30 horas, a pesar de lo que pretendía su Gobierno. Javier Aroca hizo un comentario que provocó críticas en plató: "Parece que a algunos presidentes y presidentas se les ha comido la lengua el gato. Bueno, pues que la presidenta de esta comunidad autónoma, la de Madrid me refiero, parece que tiene ahora conflicto con los ‘terraceros’". Ante sus palabras, Francisco Simón quiso contestar sin rodeos: "Javier, no comprendo tu odio a la derecha".

En ese instante dio comienzo una batalla de acusaciones: “No odio a nadie. ¡No me insultes! Mírame a los ojos, no te consiento que me insultes”, gritó entonces Aroca. “¿Por qué la insultas? Mírame tú a mí, ¿por qué la insultas tú a ella? ¿Por qué tienes que poner siempre a esta mujer en el foco de todos los males?”, le contestaba Simón.

"Siempre es todo fascista. ¿Por qué no escuchas a la democracia y a la gente que ha hablado en Madrid y ha votado a esta señora? Ya sé que soy fascista, pero déjame hablar un minuto. ¿Crees de verdad que todos los que hemos elegido a Ayuso como opción somos tontos?", le seguia argumentando mientras Jesús Cintora intentaba poner orden en el plató. "Que te quede claro, no odio a nadie. Ejerzo mi derecho democrático a la crítica", puntualizó Aroca llegados a este punto.