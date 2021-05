Polémica por las críticas que Blas Cantó ha recibido en un programa noruega. Una televisión del país nórdico le ha pedido disculpas al representante de España en Eurovisión 2021 después de que sus colaboradores se pasasen con sus comentarios durante el análisis de su candidatura. "Es horrible ser tan negativa con Blas, pero se hace demasiado aburrido. Pienso: Va a la final a costa, quizá, de Albania o Australia", aseguró una colaboradora de este espacio, haciendo referencia que España está clasificada directamente en la final del sábado.

"Creo que está sobredimensionado. La abuela vuelve y él baila con ella, parece una especie de sketch. Canta sobre ella y tienen que mostrarla", aseguró uno de los colaboradores de este espacio de las canciones del Festival de Eurovisión. "Hay una historia ahí: perdió a su abuela por culpa del Covid. Tal vez sea ella la que venga. Y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega", expresó otro de los contertulios.

La respuesta de Blas Cantó no se hizo esperar. Después de que el vídeo se hiciese viral en nuestro país, el cantante publicó un tuit en el que contestó a los diversos comentarios que se vertieron en ese programa. "No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo".

"No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. Todo mi amor siempre", aseguró el artista en esta publicación, que suma más de 19.000 'me gusta' en su cuenta oficial de Twitter.