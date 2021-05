El periodista de la Cadena Ser, Carles Francino, ha regresado a la radio tras 47 días de baja por coronavirus. Unas de las voces más conocidas ha vuelto a presentar su programa de las tardes 'La Ventana' después de ausentarse durante mes y medio.

Carles Francino ha querido sincerarse con sus oyentes y relatarles por todo lo que ha pasado durante este tiempo. El locutor tuvo un contacto estrecho con un positivo aún tomando todas las precauciones: "Hace 47 días me dijeron que tenía que marcharme de la radio. Había tenido contacto estrecho con un positivo y me fui a casa cabreado como una mona porque pensaba que era muy exagerado, que llevaba un año tomando precauciones, con controles muy seguidos, que soy deportista, que estoy fuerte y que a mí no me podía tocar", contó Francino.

Y añadía que era un "craso error": "Porque este puñetero virus no atiende ni a deporte, ni a razones, ni a nada. De hecho, a los cinco días de dar positivo tuve que ingresar de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz con fiebre muy alta y oxígeno muy bajo. Las pasé canutas, sobre todo durante 48 horas en las que los indicadores eran malos, incluido un ictus del que, afortunadamente, parece que no me ha quedado ninguna secuela", relató el periodista.

Y dirigiéndose a otro de los conductores del programa, Isaías Lafuente, incidía en que aparentemente no tenía secuelas del ictus que había pasado. "Perdí seis o siete kilos, mucha masa muscular, además perdí la voz, no es que tenga mucha pero la poca que tengo la perdí. Pero, bueno, yo he salido", afirmó el periodista catalán.

Con la voz entrecortada comentó que su contacto estrechó falleció el pasado 12 de abril y que otra se está recuperando lentamente tras pasar casi un mes en la UCI. "Mi mujer y mis hijos pequeños también sufrieron el ataque del covid, aunque con menor virulencia", enfatizó el periodista. Durante casi siete minutos el presentador no ha dejado ningún tema sin tocar desde los sanitarios hasta el cansancio de las familias que no están pasando un buen momento.

"¿Cómo no van a cabrearse los sanitarios viendo lo que se ha visto durante este fin de semana?", reflexionó Carles Francino lanzando la pregunta. Su retorno se ha celebrado por todo lo alto en la Cadena Ser regalándole un ramo de flores por su recuperación y vuelta a la radio.