Las elecciones de la Comunidad de Madrid y sus consecuencias inmediatas siguen dando mucho de qué hablar. El anuncio de Pablo Iglesias sobre su salida de la política fue uno de los temas más destacados de la jornada electoral y en la última entrega de 'El programa de Ana Rosa', Javier Ruiz quiso comentarlo para romper una lanza a favor de él.

Después de analizar la caída que está sufriendo Podemos en los últimos años, el periodista citó al fundador de la formación y de su papel mediático: "Claro que ocupa mucho espacio en los medios de comunicación, tanto que eso probablemente explica parte de lo que está ocurriendo en el partido. Ha habido tales pasadas de algunos medios que yo creo que hemos traspasado límites éticos intolerables".

El colaborador de 'Cuatro al día' quiso hacer hincapié en que no comparte sus ideales: "No comparto prácticamente nada con Pablo Iglesias", pero quiso ejemplificar el acoso recibido por el político: "Se han publicado las ecografías de sus hijos, se ha entrado a hacer reportajes de una casa y se han violado cosas que yo no doy crédito todavía. Claro que ha habido mucha ocupación mediática, para destruir la formación y es indudable decir esto".

Por último, el comunicador recalcó que es insostenible que los representantes de los ciudadanos deban vivir ciertas situaciones: "Si acosando a una persona un año a la puerta de su casa o mandándole balas consiguen echar a un político, cuidado. Hay que ir con cuidado, porque cuando le pase al que te gusta", expresó para zanjar su argumento.

Ana Rosa Quintana quiso tratar el tema y replicó en parte el alegato de su compañero: "En España nadie ha indagado en la vida personal de los políticos. Otra cosa es la crítica legítima de la acción política. Y él se ha pasado mucho con mucha gente y al final uno recibe de su propia medicina", sentenció sobre el asunto.