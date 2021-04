Marta López, nacida en Benavente y actual concursante del reality Supervivientes, está nominada junto a Omar Sánchez, Melyssa Pinto y el exnovio de esta última, Tom Brusse. Serán los votos de los seguidores de este formato televisivo los que decidan la próxima semana quién se salva y quién acompañará a Lola en Playa Destierro. Pero en los últimos días más que de su posible expulsión de lo que más se habla es de su atracción hacia Tom, lo que podría haber provocado las constantes peleas con Melyssa. La zamorana, poco antes de partir hacia el reality y tener que "aparcar" su teléfono móvil, reconoció a preguntas de este periódico quién pensaba que sería su máximo apoyo en la isla. Y no lo dudó entre risas.... "Por supuesto cuento con alguien importante que es Tom Brusse, porque nos conocemos de trabajar como colaboradores y porque tenemos muy buena relación, aunque no te puedo decir que a lo largo del programa no entre de pronto otro amigo mío". Palabras que ahora cobran más sentido tras los amores y desamores de ambos protagonistas, que a estas alturas del reality apenas se dirigen la palabra.

No será hasta el jueves 6 de mayo cuando se resuelva el enigma, aunque Marta aún tiene una oportunidad de salvarse en el primer cribado con los votos de la audiencia. Cuatro pesos pesados del reality que les obliga a enfrentarse en el televoto. Y solo uno será el expulsado a Playa Destierro, donde Lola ha conquistado el corazón de los telespectadores (por ejemplo dejando en libertad a su primer pez capturado, "porque es un bebé aún") de momento se antoja difícil verla fuera de este enclave.

La zamorana tiene por delante su primer reto. De la posible historia de amor con Tom el tiempo despejará sin duda las incógnitas.

Todo lo que pidió a los zamoranos Marta López horas antes de viajar a la Isla del Pirata Morgan.