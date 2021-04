El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha anunciado que desplegará un plan de choque para recuperar audiencia y relevancia, y ha asegurado que en la Corporación no tendrá continuidad el info-entretenimiento y que después de la campaña electoral habrá un cambio "muy rotundo". Así lo ha asegurado en su segunda comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que ha contestado a más de una veintena de preguntas de los portavoces políticos, que han dado pie también a que Pérez Tornero comente que ha encargado una auditoría externa, cuyos resultados ofrecerá en cuanto finalicen los trabajos.

Para 2022, ha señalado que el presupuesto "será austero, pero en consonancia con el mandato marco". El presidente de RTVE ha incidido en la importancia de mejorar la audiencia, pero sobre todo la relevancia de RTVE con entretenimiento de calidad, información veraz y plural, y eficacia en la gestión presupuestaria. Esta convencido de que hay que distinguir entre periodismo de calidad e info-show, y entre producción interna y externa, y por eso ha hecho hincapié en que los informativos "son responsabilidad editorial" de la Corporación, una respuesta que ha agradecido el PP, cuyos diputados han vuelto a criticar los programas matinales de TVE, que han tachado de "sectarios", y la labor de su antecesora.

El presidente entiende que "todo lo que sea banalización" y "escándalo" no debe estaría estar en "ninguna parte" de RTVE, sobre todo en los informativos, que "deben ser responsabilidad interna", ha subrayado. "Es un sentir general de todos los profesionales de la casa que el periodismo de calidad vale la pena y no el banal", ha incidido Pérez Tornero, que intentará que no se den manipulaciones y trabajara para que la información sea "neutral, objetiva y plural".

Por eso considera que la responsabilidad editorial de RTVE "nunca se debe delegar". Los cambios, ha avanzado, vendrán "sin prisa pero sin pausa", porque "hay seguramente muchos cambios que proponer", en su opinión, y ha comentado que probablemente después de la campaña se construirla "un inicio de cambio muy rotundo". Ha valorado asimismo el trabajo de los profesionales de la casa, especialmente durante la pandemia: "Todos han dejado los mejor de sus vidas y se han arriesgado en los primeros momentos al ir a hospitales", ha comentado y ha recordado que aún así, como todos los periodistas, han seguido el mismo ritmo de vacunación que el resto de la ciudadanía. El nuevo responsable de la Corporación ha avanzado además que se dará un gran paso de inmediato en el contenido no lineal: "RTVE hará apuestas muy fuertes de aquí a fin de año en esta línea, cambios que vendrán acompañados de cambios muy profundos en la producción de contenidos. Va a transformarse a tiempo y va a ser líder en contenido no lineal en colaboración con importantes alianzas internacionales"", ha señalado.

Se ha referido además a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El acuerdo con Discovery, de 47,5 millones de euros, permitirá emitir en RTVE 400 horas sin restricciones de todas las disciplinas deportivas y se podrán ver en directo la ceremonia de inauguración del 23 de julio, la de clausura el 8 de agosto y todos los deportes con participación española. Tras la comparecencia, los parlamentarios de la comisión de comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades se han reunido para crear una subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación.