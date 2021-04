A pesar de que quería mantenerse al margen, Rocío Flores ha vuelto a responder a su madre en 'El programa de Ana Rosa'. Lo ha hecho horas antes de que Telecinco emita un nuevo capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el episodio en el que Carrasco habla de la agresión que sufrió por parte de su hija años atrás.

Después de que ayer se anunciara en 'Sálvame' que a petición de la protagonista se han eliminado once minutos de su testimonio para proteger a su hija, ella ha respondido hoy: "Cuando tú quieres proteger a tu hija no haces un episodio hablando de tu hija. Por lo tanto, lo de la protección lo pongo en duda", ha dicho Rocío. "Yo pido desde aquí a los responsables del documental y a los responsables de la cadena, que emitáis el capítulo completo. Quiero saber qué es lo que mi madre dice, cómo lo dice...", añadía.

"Me parece irónico que se diga que Rocío Carrasco ha levantado teléfonos para que ese tema no saliese y ahora es ella la que se sienta con sentencia en mano a hablar con eso", ha expresado. "Me parece cuestionable que se decida ahora ocultar parte de un testimonio que está grabado desde hace un año", añadía.

Con sorna, la colaboradora replicaba: "El equipo médico que la lleva le recomienda que no hable conmigo y le recomienda que hable de todo esto delante de cuatro millones de espectadores. Y ahora hago yo una pregunta: ¿mi hermano está metido en mi pack? ¿También se le recomienda que no se ponga en contacto con mi hermano? ¿Ni una llamada en siete años para preocuparse por su estado de salud?", se ha preguntado.

"Yo pido que se emita todo completo, no tengo nada que ocultar. No tengo miedo a nada. Tuve miedo hace muchos años por otras circunstancias que no son para nada este episodio. Yo sé lo que he vivido en esa casa y ahí me quedo", ha insistido. No obstante, ha querido recordar que sigue abierta a una reconciliación, aunque se ha mostrado mucho más molesta que en su anterior intervención: "Cuando tú creas y te sientas preparada y quieras. No me llames a mí, llama a tu hijo. Por lo menos".