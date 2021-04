Amazon Prime Video ha anunciado este miércoles que se ha puesto manos en la masa para llevar a cabo una versión con famosos de 'Bake off'. YOTELE ya adelantó en exclusiva que la plataforma estaba preparando un nuevo talent de cocina con famosos y ahora se ha confirmado que se trata de la versión 'vip' del concurso de repostería que emitió Cuatro en 2019. Bajo el nombre de 'Celebrity Bake Off España', la plataforma ha explicado que la adaptación del formato original de BBC contará con 10 episodios de 50 minutos de duración.

En total doce concursantes, todos ellos rostros muy conocidos del panorama nacional del deporte, la música y el entretenimiento, se disputarán cada semana el premio al mejor pastelero amateur del país. Bajo la atenta mirada de jueces expertos deberán demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido por Celebrity Bake off y, cada semana, el peor de los concursantes tendrá que despedirse de la carpa más famosa de la repostería.

Además, la plataforma señala que se trata de doce famosos que "no se han enfrentado nunca en un talent show de cocina".'Celebrity Bake off' es una adaptación de la conocida serie The Great British Bake Off, creada por Love Productions que estará producido en España por Boxfish TV y contará con Edi Walter y Mariano Tomiozzo como productores ejecutivos. El formato se ha adaptado en 35 territorios en todo el mundo incluyendo Brasil, Kenia, Tailandia y Francia.En España, la primera y única edición anónimos de 'Bake off' presentada por Jesús Vázquez no cumplió las expectativas. Tras estrenarse con un correcto 8% y 1.008.000 fans en el segundo canal de Mediaset. Sin embargo, cayó a mínimos de 3,5% de share y su final solo retuvo al 5,6% de la audiencia.