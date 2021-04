'Alba' regresa este domingo a Atresplayer Premium con el estreno de su segundo capítulo. Además de Elena Rivera y Eric Masip, Álvaro Rico, Pol Hermoso y Jason Fernández también forman parte de este drama emocional cuyo punto de partida es la violación múltiple a una joven que luchará contra la rica y poderosa familia de sus agresores por hacer justicia. YOTELE charla con los actores sobre sus personajes en la nueva serie de Atresmedia.

¿Qué feedback esperáis del público de ‘Alba’?

Jason Fernández: Creo que va a ser una serie muy bien recibida a nivel culebrón. Es una creación de conciencia social. Sería muy interesante que a los que la vean les haga pensar y reflexionar sobre ciertas cosas.

Pol Hermoso: Creo que va a ser atractiva ya que no solo habla de la violación, sino que a raíz de eso se abre muchísima trama en la que la gente seguramente se pueda sentir identificada en muchos otros aspectos de la serie.

Habladnos cada uno de vuestros personajes

Álvaro Rico: Mi personaje es Jacobo, es el primo de Rubén, amigo de Hugo y Bruno. Jacobo es el líder natural de este grupo. Es un tipo inteligente y lúcido. Tiene un punto de manipulador, pero es parte de su ADN, lo hace de manera natural. Cuando ocurre la violación, que parece que es un hecho que va a acabar con todo, él lo mueve todo y hace como que no ha pasado nada.

P.H.: El mío es Rubén, está en el bando contrario de su primo Jacobo. Es la oveja negra de la familia, sus padres quieren que Rubén sea tan inteligente y trabajador como Jacobo. Es una persona que quiere llegar a ser alguien, pero no tiene las herramientas ni la inteligencia para poder alcanzarlo. Es un personaje que está dividido en dos, se apoya mucho en las drogas, en alcohol y se va perdiendo. Busca llamar la atención de quien le rodea para ser el líder, algo que nunca llega a conseguir.

J.F.: Mi personaje es Hugo, es un chico que necesita a sus líderes para estar a la altura, quiere parecerse a Jacobo y Rubén, tampoco se conoce él del todo y se pone una coraza para no mostrar si lo que sabe es cierto o no. A raíz de ciertas circunstancias él se va conociendo y se va derrumbando la coraza.

¿Qué habéis aprendido de ‘Alba’?

Á.R.: Antonio Banderas dijo una vez que los personajes le enseñaron más a él, que él a los personajes. Después de grabar esta serie creo que no puede haber mejor definición que la frase de Banderas.

J.F.: Yo he aprendido que hay mucha gente ahí fuera que se muestra de una forma, pero realmente lo lleva todo por dentro, hay que ver mucho más allá de un físico o de una simple perspectiva desde fuera. Hay gente que para entender al resto muestra una imagen que no es real. Tenemos que aprender a ver más allá de a primera vista.

P.H.: La serie, lo que va a mostrar no es solo el acto de la violación, sino que todo lo que ello conlleva, de dónde vienen los personajes y esto puede crear un debate al espectador, que para nosotros será un logro. Todo lo que pueda servir para ayudar a enseñar a nuestra sociedad, que peca un poco de estos valores va a ser un logro. A parte de entretener, podemos llegar a servir para algo más.

Álvaro, ‘Élite’ fue la serie que te llevó a la fama. ¿Cómo lidias con el éxito al tener tan solo 24 años?

Á.R.: Ahora estoy en otro momento de mi vida como profesional. Creo que en el momento en el que llegó todo aquello había que saber gestionarlo. Pasé por momentos malos porque creía que mi vida privada empezaba a tambalearse, aquello fue desbordante. Mi secreto es seguir haciendo lo que hacía antes. Mi vida privada al final no ha cambiado nada de hace 4 años a ahora. Eso sí, esa etapa la disfruté muchísimo, también tengo que decirlo. Solo puedo dar las gracias por estar donde estoy.

Pol, ¿qué papel crees que ha sido el que ha sido clave para ser conocido?

P.H.: Tuve la suerte de participar en Merlí con un pequeño papel, que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno es que me dio muchísima visibilidad y en ningún momento me quemó la imagen. Eso me abrió muchísimas puertas a seguir trabajando y creciendo como actor y así poder optar a papeles de más peso.

Jason, en tu carrera profesional como actor, los 2 proyectos más grandes son el papel como Juan en ‘Libertad’ y Hugo en ‘Alba’. ¿Con qué te quedas de las dos series?

J.F.: Estamos hablando de dos proyectos completamente distintos, los dos son una auténtica locura. Ha sido un placer haber participado en las dos.