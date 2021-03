LaSexta ha publicado este viernes, 26 de marzo, la primera entrega de su barómetro sobre las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Según este sondeo, Isabel Díaz Ayuso sería la vencedora al obtener 59 escaños, un resultado que le permitiría gobernar con la suma de los escaños de Vox, que alcanzaría los 14. El PSOE conseguiría 38, mientras que Más Madrid se situaría en los 15 y Unidas Podemos en los 10.

Este barómetro ha sido el desencadenante de un tenso debate entre Enric Juliana y Lluís Orriols en 'Al rojo vivo'. El primero ha defendido que los resultados son "una bofetada para la izquierda", porque "el PSOE no mejora posiciones en porcentaje de voto, saca el 26% en la encuesta y sacó el 27,3% en las elecciones de hace dos años y medio".

"Siento contradecir a los politólogos de este país. Se sostiene, de una manera falsa, que la fragmentación de la izquierda es un factor positivo en las elecciones madrileñas. No es verdad, y ahí están los números", ha añadido el periodista.

Unos segundos después, ha vuelto a cuestionar el papel de estos especialistas: "Lo siento mucho por los politólogos, pero el concepto de fragmentación igual a ventaja... Es una falsa teoría expandida con mucho entusiasmo. Me temo que los resultados la van a desmentir".

Por alusiones, Lluís Orriols ha respondido visiblemente molesto: "Sé que lo haces con afán de polemizar, pero este discurso nihilista de los politólogos... Los politólogos sabemos una cosa. Los sistemas electorales generan dos efectos, uno mecánico y otro psicológico. Tú estás confundiendo las dos cosas, los politólogos hablamos de los efectos mecánicos".

"Sois como los lampistas de la política, para entendernos", ha apuntado Juliana entre risas, una reacción que Orriols le ha afeado: "No sé, ridiculizar así... En fin". "No ridiculizo, polemizo, porque llevo dos años escuchando la misma canción", ha replicado el tertuliano.

El politólogo ha mantenido su postura, afirmando que Juliana estaba "confundiendo los dos efectos". "Cuando hablamos de que la división no penaliza en Madrid, es porque los efectos mecánicos no penalizan. Que vayan juntos o separados los mismos votos es inocuo. Tú te vas a los efectos psicológicos", ha razonado. "Yo les llamaría políticos. Prefiero hablar de política, que en este país se habla poco. Se habla de emociones, de mecánica, pero no se habla de política", ha dejado caer su interlocutor.