Después de que su testimonio se hiciera viral, Beatriz Montañez regresó anoche a 'El Intermedio', programa del que fue copresentadora junto al Gran Wyoming durante los cinco primeros años del formato. En concreto, fue Thais Villas la que se reencontró con su excompañera, con la que habló de su nueva vida aislada en el campo y gastando alrededor de 150 euros al mes en comida para mantenerse.

Montañez explicó a Villas que sintió "la necesidad de parar y pensar hacia donde voy", por lo que decidió retirarse en soledad a la montaña: "Quería probar, averiguar sobre mí misma. Tenía que ser consciente de mis carencias, parar para pensar qué era lo que realmente quería. Y he encontrado más de lo que buscaba".

La periodista dio detalles sobre su vida "asilvestrada" como la definió Thais: "He llegado a estar 27 días sin ducharme. Es buenísimo. Tanta agua y detergente acaba por deteriorar las capas grasientas que protegen la piel".

Por otro lado, Beatriz explicó su rutina "militar": "Me levanto sobre las siete y media de la mañana. Medito durante una hora y media. Después desayuno, leo los periódicos, que me lleva otra hora y media. Arreglo la casa, limpio, barro... Las cosas normales que hace el ser humano. Y luego corto leña. Preparo las chimeneas, las arreglo. Me siento a comer y después me pongo a escribir hasta las once de la noche". Además, reveló que no tiene reloj: "En Niadela no hay relojes, el tiempo tiene su propio ritmo".

Thais Villas también le preguntó si se ha llegado a recuperar de la muerte de su padre cuando era solo una niña: "Hay que contar las cosas, a tus amigos a tu familia, cómo te sientes. Hay que abrirse, porque la palabra es sanadora", expresó, y añadió: "Mi necesidad era reconocer su muerte y que había estado durante muchos años guardando ese secreto, hasta los 13 o 14, que fui capaz de asimilar psicológicamente la muerte de mi padre. Las despedidas son muy importantes".