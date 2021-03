Un micrófono abierto le ha jugado este viernes una mala pasada a Ana Blanco durante la emisión de la primera edición del 'Telediario'. Ha sucedido en el tramo final del informativo, después de que la presentadora diera paso a una pieza dedicada a Coque Malla, que acaba de lanzar un nuevo tema bajo el título de 'El crac universal'.

El vídeo ha entrado con normalidad, pero de fondo se escuchaba el ruido ambiente del plató. Unos segundos después, la veterana comunicadora ha hecho un comentario que han podido escuchar todos los espectadores desde sus casas.

"¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo?", ha preguntado hasta en dos ocasiones. "Que ya no sé por dónde me da el aire a estas alturas", añadía con un tono simpático para sorpresa de quienes estaban viendo La 1 en esos momentos.

El equipo del 'Telediario' continúa habituándose a su nuevo plató, que se estrenó hace poco más de un mes. Una importante renovación a nivel visual y tecnológico que también ha afectado al papel de los presentadores, mucho más dinámico que cuando se limitaban a informar desde la mesa central del estudio.

Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de este momento, con varios usuarios "solidarizándose" con la periodista. "Ánimo, que ya es viernes", escribía uno de ellos. "Los boicots que le hacen a Ana Blanco con los audios durante el telediario del mediodía", bromeaba otra tuitera.