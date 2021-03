'La noche D' conectó anoche con Mercedes Milá. La veterana comunicadora volvió a TVE, la cadena en la que, como ella afirmó, todo comenzó, para hablar del medio televisivo: "Empezó siendo mi vida cuando tenía 22 años y ha seguido siéndolo hasta hoy, que sigo en ella. Me pareció siempre un trabajo precioso, lleno de creatividad, con muchísimas posibilidades".

"De hecho, yo he hecho un poco de todo, ya me quedan pocas cosas por hacer", reconoció la que fuera presentadora de 'Gran Hermano', que actualmente conduce 'Scott y Milá' en Movistar. En el plató del programa estaba Florentino Fernández, que le dijo que su madre quiere volver a verla en la televisión en abierto.

"Estoy en Movistar, no me hagas quedar mal", le dijo la presentadora, a lo que él respondió: "Pero ahí solo te vemos unos pocos". "Eso es cuestión de hablar con Televisión Española y terminar mi vida donde empezó", afirmó la conductora, echándole el guante a la pública.

Milá afirmó que uno de algo que le queda "pendiente" es entrevistar "al de Emiratos Árabes", dijo en alusión al rey emérito. "Me gustaría que viniera a Madrid e hiciera una entrevista en los estudios de Televisión Española", añadió. El humorista le pidió que al menos regresase al plató de forma presencial: "Y yo te haré la mejor entrevista del mundo", dijo Rovira.

Por otro lado, la Milá reveló que entre sus entrevistas favoritas se encuentras las que le hizo a Adolfo Suárez o Isabel Pantoja, mientras que la más incómoda había sido la del escritor Paco Umbral: "Me las hizo pasar putas, pero en el fondo le tengo que agradecer, porque generaciones que no sabían que yo existía me vieron con un personaje curioso que insiste en que quiere hablar de su libro", explicó.