Viajar en Semana Santa sin coger vacaciones

La Semana Santa se ha convertido en uno de los momentos favoritos del año para hacer una escapada corta. Sin necesidad de pedir vacaciones extra, muchos viajeros aprovechan los festivos para descubrir ciudades europeas que pueden disfrutarse intensamente en pocos días.

Según explican desde Civitatis, cada vez son más populares los viajes exprés: planes de apenas unos días en los que se combinan historia, cultura, gastronomía y paseos inolvidables. Se trata de escapadas breves pero muy completas, perfectas para desconectar sin recorrer medio mundo.

Las ciudades europeas que más viajeros eligen en Semana Santa

Según el análisis de tendencias de Civitatis para Semana Santa 2026, hay diez destinos que concentran el mayor interés entre quienes buscan una escapada rápida.

Uno de los destinos estrella es Roma, donde es posible concentrar miles de años de historia en apenas unos días. Muchos viajeros optan por visitar el Coliseo, el Foro y el Palatino, recorrer el barrio de Trastévere al atardecer y completar la experiencia con los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina.

París también se presta perfectamente a una escapada corta. Entre los planes más habituales destacan la visita al Museo del Louvre, un paseo por Montmartre o la subida a la Torre Eiffel. Además, muchos viajeros completan la experiencia con un crucero por el Sena o una excursión a Versalles. Para quienes viajan con niños, es habitual añadir un día en Disneyland Paris.

Londres, por su parte, permite descubrir muchos de sus iconos en pocos días. Los recorridos por Westminster, la Torre de Londres o el British Museum son algunos de los planes más habituales, junto al popular tour por los estudios de Harry Potter. Algunos visitantes también aprovechan para hacer una excursión a Stonehenge.

Cracovia sorprende por su casco medieval y su historia. Los recorridos por la plaza del Mercado, el castillo de Wawel o el barrio judío de Kazimierz suelen combinarse con excursiones a Auschwitz-Birkenau o a las minas de sal de Wieliczka.

Budapest destaca por combinar monumentos y relax. Entre las visitas más populares están el Parlamento, el Bastión de los Pescadores o el Castillo de Buda, además de los cruceros por el Danubio y los famosos baños termales.

Escapadas cortas que cada vez convencen a más viajeros

Otra de las ciudades del ranking elaborado por Civitatis es Ámsterdam, donde los paseos en barco por los canales suelen combinarse con visitas al Museo Van Gogh o a la Casa de Ana Frank, además de excursiones a pueblos tradicionales como Zaanse Schans o Volendam.

Edimburgo mezcla historia, naturaleza y leyenda con lugares emblemáticos como su castillo, la Royal Mile o Arthur’s Seat, mientras que las excursiones a las Highlands permiten descubrir algunos de los paisajes más espectaculares de Escocia.

Praga sigue siendo una de las ciudades más románticas de Europa, con recorridos por el Puente de Carlos, el barrio judío o cruceros por el río Moldava que permiten descubrir la ciudad desde diferentes perspectivas.

En España, Granada aparece como una de las escapadas más atractivas en Semana Santa, gracias a visitas como la Alhambra y los jardines del Generalife, los paseos por el Albaicín y el Sacromonte o las rutas de tapas por el centro histórico.

Madrid, por su parte, se consolida como un destino ideal para viajar en familia. Entre los planes más populares se encuentran los recorridos por el centro histórico, el Parque de Atracciones o el Zoo Aquarium, además de excursiones cercanas a ciudades Patrimonio de la Humanidad como Toledo o Segovia.

En definitiva, como destacan desde Civitatis, estas escapadas demuestran que no hace falta viajar lejos para vivir una experiencia completa: en apenas unos días es posible descubrir algunas de las ciudades más fascinantes de Europa.